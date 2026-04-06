来週水曜日、2025-2026シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦において、パリ・サンジェルマンがリヴァプールをホームのパルク・デ・プランスに迎える、熱戦が繰り広げられる。

PSGは、リーグ・アンでトゥールーズに3-1で勝利したことで士気が高まっている。この勝利はチームが技術的に安定していることを示しており、欧州のビッグマッチを控えたチームに大きな弾みとなっている。

一方、リヴァプールはFAカップでマンチェスター・シティに0-4の大敗を喫し、大きな失望を抱えてフランスの首都を訪れる。

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ドゥガリ、パリがアウェーで決着をつけると予想

フランスのサッカー界のレジェンド、クリストフ・ドゥジャリは、「RMC Sport」のインタビューで、今シーズンのリヴァプールのパフォーマンスを「惨事」と評した。「率直に言って、非常に楽な試合になるだろう。リヴァプールは惨状だ。リーグ戦開幕以来、14勝10敗7分けだ。 実力差は圧倒的で、パリ・サンジェルマンは第1戦で勝ち抜けを決めるだろう」

ドゥガリは、エネルギーと準備に満ちたパリのチームと比較して、リヴァプールにはチームとしての調和と身体的な活力が欠けていると指摘した。「リヴァプールのプレーを見たか？彼らはエネルギーがなく、プレーにスピードがない。確かに技術的に優れた選手はいるが、チーム全体のプレーは非常に遅い」。

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最強のパリ…イングランド勢に恐怖を植え付ける

ドゥガリはさらに次のように付け加えた。「パリが体力を取り戻し、精神的な強さを取り戻した後の熱意を見れば、比較の余地などないだろう。大虐殺になるはずだ！マンチェスター・シティ戦で4失点を喫したが、シーズン後半の勢いは彼らに味方している」。

フランスのレジェンドは、プレミアリーグのクラブに対するパリの圧倒的な戦績にも言及した。「この1年半の間、すべてのイングランドのチームがパリ・サンジェルマンに敗れている。今やどのチームもパリとの対戦を恐れている。彼らが恐怖に震えながらパルク・デ・プランスにやってくることは間違いない」



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