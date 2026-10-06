フランスは月曜夜のベルギー戦で、後半15分の時点で0-1とリードを許していた。その時、ジネディーヌ・ジダン監督は決断を下した。マイケル・オリーズの出番だと。続くデジレ・ドゥエの同点弾の後、バイエルンの24歳スーパースターは10分間で2得点1アシストを記録し、最終的にフランスは4-1で勝利した。

これにより、オリーズはいくつもの記録を打ち立てた。フランス代表で1暦年に10アシストを記録した史上初の選手となった。さらに、新たな代表監督の下で最初の4試合すべてで、それぞれ少なくとも1ゴールに直接関与した初の選手にもなった。ジダン体制でのここまでの7得点のうち、オリーズはそのうち6得点に絡んでいる。フランス代表での通算29試合で、11得点12アシストとなっている。

この代表ウィークで、レ・ブルーはベルギーに2勝、トルコに1勝、イタリアと1分けを記録した。これにより、ジダン率いるチームはネーションズリーグのグループで首位を快走している。

マイケル・オリーズのバロンドール受賞の可能性は？

マイケル・オリーズがベルギー戦で仕事を終えると、スタッド・ド・フランスの観客は大声で「オリーズ、バロンドール！ オリーズ、バロンドール！」と連呼した。その後のテレビインタビューでこの件について問われたオリーズは、笑みを浮かべて「それについて言うことはない」と返答。ジダン監督もまた、ファンの要求について具体的なコメントは避けた。「彼がやっていることは、とにかく並外れている」と語るにとどめた。

バロンドールは10月26日にロンドンのパラディウム・シアターで授与される。優勝候補と見られているのは、バルセロナ所属のスペイン世界王者ラミン・ヤマル、そしてバイエルン所属のイングランド人ストライカー、ハリー・ケインだ。オリーズの受賞可能性はダークホース程度とみなされている。なお、ベルギー戦での圧巻のパフォーマンスを含む現在の好調ぶりは、今年のバロンドール選考では考慮されない。評価対象期間はワールドカップ決勝で終了しているためだ。

オリーズはこれからバイエルンに戻り、今週土曜にはブンデスリーガでアウクスブルクとのアウェー戦に臨む。今季ここまでのバイエルンでのパフォーマンスも、代表同様に華々しい。公式戦最初の7試合で8得点4アシストを記録している。