フランスのスーパースターが、秘密の娘を巡る養育費争いに巻き込まれている。

ドイツ紙『BILD』によると、マイケル・オリゼは「秘密の娘」への養育費を支払っていない。同紙は、彼がドイツ人女性との間に子供をもうけたものの、ほとんど連絡を取っていないと報じている。現在は弁護士を通じてのみ連絡を取っている。

バイエルン・ミュンヘンのフォワードである彼は、元パートナーのファティマ・ツァウンブレッヒャーとの間に生まれた娘の養育費を巡って紛争に巻き込まれている。2人は約2年間交際し、関係終了後に彼女が妊娠していることが分かった。

オリゼは親子鑑定で父であることを認めたが、生後20カ月の娘には一度も会っていないという。

ザウンブレッヒャーは「まだ養育費を受け取っていない」とドイツ紙に語った。争いは約2年に及び、当初提示された月額836ユーロは後に2000ユーロに増額されたが、彼女によると入金は確認されていない。

オリゼ側代理人は私的案件としてコメントを控えている。だが関係者は「オリゼは当初から支援を申し出ており、和解も望んでいる」と主張する。

同筋は「彼は養育費の支払いを一度も拒否していない」と主張。むしろドイツの基準を上回る額を提示したと説明する。オリゼ側は送金を試みたがザウンブレッヒャーから反応がなかったと主張する。これに対し彼女は、当時の弁護士が2000ユーロの支払いを求める請求書を送ったと反論している。

双方が認めているのは、ザウンブレッヒャーがフランスの裁判所に対し月額6万ユーロの養育費支払いを請求した点だ。彼女は「当時の弁護士はオリゼの収入ならその額が妥当だと算出した」と語る。現在はドイツの家族法専門弁護士の支援を受けている。

同弁護士は「推定年収1400万ユーロの場合、養育費に上限はなく、生活水準や子どものニーズで額が決まる」と説明する。ザウンブレッヒャー氏は現在、母親のワンルームマンションで娘と暮らし、オリゼ氏に責任を果たすよう求めている。