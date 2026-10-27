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生活費の高騰に抗議する全国規模のデモが激化し、当局が週末の複数の重要な試合を延期したことで、フランス1部リーグの日程は混乱に陥っている。これに先立ち、警察の介入によって強豪パリ・サンジェルマンとリヨンの一戦も延期されていた。深刻な社会不安が続く中、全国で警備体制が逼迫している。

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抗議活動でリーグ・アンの日程に混乱

プロサッカーリーグ（LFP）は、当局の要請を受け、週末の試合日程を大幅に変更すると発表した。AP通信によると、生活費の高騰や劣悪な学校環境をめぐってフランス全土に広がる騒乱が、治安部隊に重い負担をかけている。このため、リヨンがホームで臨むアンジェ戦は、当初の土曜夜から日曜午後に変更された。土曜日にニースとロリアンがそれぞれホームで開催する予定だった試合も、金曜日と月曜日に変更された。国内ではここ数年で最悪の騒乱が続き、市庁舎や公共施設が前例のない襲撃を受けている。

パリ・サンジェルマン対リヨン戦も警察の要請で延期

今回の変更に先立ち、第8節でも同様の措置が取られた。パリ・サンジェルマンとリヨンの注目の一戦は、日曜20時45分から月曜夜に変更されていた。『レキップ』によると、週末に2400人が逮捕され、黄色いベスト運動による新たなデモも行われたことを受け、フランス警察は試合に集まる観客がさらなる暴力を招く恐れがあるとして延期を要求した。変更後の日程は月曜日のバロンドール授賞式と重なったものの、試合は開催された。パリ・サンジェルマンが2-0で勝利し、8試合で勝ち点17として首位に立った一方、リヨンは勝ち点14で5位につけている。

フランスのクラブで広がる日程の混乱

社会的な緊張は、フランスサッカー界全体の日程を大きく混乱させている。トップリーグ以外でも、トゥールーズのトロワ戦が土曜日から日曜日に変更された。さらに、モンペリエのリーグ・ドゥでのレッドスター戦は月曜日に延期された。治安維持にかかる甚大な負担は先週にも明らかになっていた。パリ・サンジェルマンとバルセロナのチャンピオンズリーグでの試合には、放水車を装備した特殊部隊を含む約5000人の警察官が配備された。リーグと各クラブは現在、物流面と警備面の深刻な課題に安全に対処するため、地元当局と緊密に連携している。

フランスサッカー界の今後は？

当局は今後の試合開催を許可する前に、全国的なデモの動向を引き続き注意深く見守る。リヨンが日曜午後に変更されたアンジェ戦に備える一方、フランスサッカー界の関係者は、今後数週間でさらなる過密日程を防ぐため、時間との闘いに直面している。