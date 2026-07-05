フランスとパラグアイの判定にメディアが猛批判。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが賄賂疑惑を指摘。

世界のスポーツメディアは2日、2026年W杯ベスト16のフランス対パラグアイ戦（1-0でフランス勝利）で、ウズベキスタンのイルゲズ・タンタシェフ主審が下した判定を批判した。

一方、フランスの「RMC」によると、パラグアイのメディアは同審判のパフォーマンスを擁護し、試合を適切に運営したと評価している。

元アイルランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーン氏は「試合前に審判とVARが金銭を受け取っていたか調査すべきだ」と語った。

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世界のスポーツ紙の多くは、試合中に多くの激しいファウルがあったことを踏まえ、審判のレベルが基準に及ばなかったと一致して報じた。

この試合ではパラグアイが29回ファウルを犯したが、主審が認定したのは13回のみで、カード提示はゼロ。パラグアイ代表にとって28年ぶりの異例の事態だった。

英BBCのジョー・ハートは主審の判定を「衝撃的で恥ずべき」と批判。スペイン紙マルカとスポルトも、パラグアイの反則を「甘く見過ごした」と指摘した。

「汚い試合」

ロイ・キーンはスカイ・スポーツで「大惨事」「完全な冗談」と批判。ドイツのジャーナリスト、ヤン・ヘンケルはマグンタTVで「汚い試合で、審判は全くコントロールできていなかった」と語った。

一方、『The Athletic』のジャーナリスト、コリン・ミラー氏はXで、フランスが負傷者を出さずに終えられたことに安堵を示した。

同氏は「アマやセミプロの試合でも、これほど酷い審判は見たことがない。彼はルールを適用する意欲も、選手を守る意識もなかった。13年間FIFAで裁いているが、フランスが無傷で済んだのは幸運だ」と語った。

フランス紙『レキップ』は審判に10点満点中1点を付け、「処罰されない反則の連発」の中で「彼の絶対的な無能さ」が頂点に達したと指摘した。 また、同審判はデジレ・ドゥエに対するPKをVAR介入後にようやく認定したが、それ以前に同選手に対して起きた同様のケースを無視していたと指摘した。

RMCラジオではパスカル・ドゥブラズが「パラグアイの欺瞞的なプレー」と「審判の露骨な不手際」を批判した。

一方、パラグアイメディアは審判を擁護した。

一方、パラグアイメディアは主審が試合を左右するミスをしたとは見ていない。

ABC Color紙は「正確で冷静、試合の流れに合っており、悪影響は一切なかった」と称賛した。

さらに「主審はプレーを止めず、バランスを保ち、トラブルなく試合を運営した」と付け加えた。