フランスがスペインに完敗した試合後、ディディエ・デシャン監督は審判の判定に疑問を呈した。

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、スペインに0－2で敗れた試合後、主審のイヴァン・バートン氏を批判した。デシャン監督は「エルサルバドル出身のバートン氏が準決勝を裁けるのか」と疑問を呈した。

バートン主審は試合中、スプレー缶を忘れたり、ロドリへの危険なタックルでオリゼにカードを出さなかったり、前半終了間際に理由が不明瞭なままフリーキックをフランスに与えてから取り消したりと、複数の疑問残る判定を行った。

デシャン監督はM6のインタビューで「当然、大きな失望が広がっている」と語った。「選手たちは打ちのめされている。我々は高い目標を掲げていたからだ。しかし、現実を見据え、今日、戦略を熟知した相手に対して、技術的に一歩及ばなかったことを認めなければならない。これは何よりも我々の責任だ。」

そして突然、バートン審判への疑問を口にした。「ひとつ問いたい。だが答えは言わない。その審判は、W杯準決勝を裁くだけの能力があるのか？ 負けたから言うわけではないが、今日は我々に不利な判定が多かった。」

「だが、敗因は我々のパフォーマンスが期待に及ばず、攻撃でも脅威を示せなかったことだ。技術的なミスを犯し、チャンスにつながるパスも失敗した」と続けた。

「受け入れるしかない。これが最高峰の舞台だからだ。たとえ辛くても。決勝への最後の関門だったが、今は3位決定戦を戦うことになる。それをしっかりと戦えばいい。我々が成し遂げたことに何ら影響はない。ただ、この試合ではスペインが一段と優れたプレーを見せた」とデシャン監督は語った。

この敗北でデシャン監督の時代は幕を閉じた。2018年にフランスを優勝に導き、4年後の決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。3位決定戦の後、後任にはジネディーヌ・ジダンが就く。