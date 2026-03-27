フランシスコ・コンセイソン：「リヴァプール？偉大なクラブだが、ユヴェントスもまたそうだ」

ここ数日、モハメド・サラーが今シーズン限りで退団すると発表したことを受け、フランシスコ・コンセイソンがリヴァプールへの移籍候補として名前が挙がっている。ユヴェントスのウイングは、メキシコのカンクンで行われているポルトガル代表の合宿中の記者会見で、リヴァプールからの関心について言及した。 以下は、juventusnews24.comが報じた彼の発言だ。「リヴァプール？ 偉大なクラブの話だと承知しているが、私はすでに偉大なクラブでプレーしており、ここでの生活に満足している。今は代表での残り2試合に集中している。その後は、クラブのために最大限の貢献ができるよう、リーグ戦の最終スパートに集中するつもりだ」。









「私は偉大なクラブに所属しています」と彼は続けた。「ここには勝利へのプレッシャーが強くのしかかっています。私はただ努力を続け、ゴールやアシストで貢献するだけです。ワールドカップ？それは夢であり目標です。出場するために全力を尽くします。私の目標はゴールやアシストでチームを助けること、それが私が目指していることです。毎日、代表チームに貢献できる能力があることを証明し続け、彼らから助けを得て、さらに成長し続けなければなりません」



