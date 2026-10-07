「これは自分のキャリアにとって正しいステップだと思う。ここではとても居心地が良いし、すぐにでもスタートする準備はできている」とアラバは語った。火曜日の公式会見で、イタリア1部クラブと来夏までの1年契約を結んだアラバはそう話した。

「セリエAには以前からずっと魅了されてきた。ここでもすぐに居場所を見つけられた」とアラバは強調した。ウディネーゼのドイツ人指揮官コスタ・ルニャイッチが、同選手にイタリア行きを決断させたという。さらに、著名なかつての仲間たちからも意見を聞いたようだ。「イタリアを知る友人やサッカー選手たちに相談した。例えばルカ（モドリッチ）、マルコ（アルナウトビッチ）、フランク（リベリー）だ。自分の決断はとても慎重に下した」

リベリーとは、バイエルンで長年ともにプレーしたことでアラバは親しい友情で結ばれている。フランス人のリベリーは、キャリア終盤にフィオレンティーナとサレルニターナでプレーしており、イタリアサッカーを知っている。一方、アラバとレアルで肩を並べてプレーしたモドリッチは2025年からACミランでプレーしている。また、アラバの元オーストリア代表のチームメートであるアルナウトビッチは、イタリアではインテルとボローニャでプレーした。

ダビド・アラバのウディネーゼ・カルチョでのデビューはいつになる？

「ここでも、ほかのチームと同じように、自分は年長の兄のような存在になれる。責任を担えることはいつもうれしい」とアラバは説明し、自身の豊富な経験を生かしてウディネで若手選手たちのメンターにもなりたい考えを示した。6月末のレアルとの契約満了後、長く新天地を探しており、9月末になってようやくウディネと契約したものの、すぐにピッチで力になれるとアラバは強調した。

34歳のオーストリア代表は、早ければ来週月曜日のトリノとのアウェーゲームでセリエAデビューを飾る可能性がある。アラバには、ここ最近不安定だったウディネの守備陣を立て直す役割が期待されている。今季ここまでのリーグ5試合で、すでに11失点を喫している。勝ち点4のウディネは現在13位となっている。