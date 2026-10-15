フランク・デ・ブールとアルデルヴァイレルト、アヤックスでの「見ていられない」インタビューを酷評

フランク・デ・ブールとトビー・アルデルヴァイレルトは木曜夜、ジッゴ・スポーツでアヤックスのミチェル・サンチェス監督の英語力不足を厳しく批判した。アムステルダムで指揮を執り始めてからすでに3カ月半がたつスペイン人指揮官は、ハイドゥク・スプリトに1-2で敗れた後、英語で自身の考えを伝えるのにひどく苦労していた。2人の解説者は、ミチェルが選手にどうメッセージを伝えているのかを強く懸念している。

カンファレンスリーグでの屈辱的な敗戦後、ミチェルはジッゴ・スポーツのカメラの前に立ち、何が悪かったのかをたどたどしい英語で説明しようとした。「前半の出来は十分ではなかったと思う。ボールを保持しているときに何度も失い、ボールを持っていないときには、しっかりプレスをかけるだけのエネルギーが足りなかった」と指揮官は語り、後半はアヤックスの出来が改善したことも強調した。「後半は試合を支配し、もっと得点に値する内容だったが、2つのミスから2失点した」

ミチェルは、両失点に悪い形で関与したジョフレ・トレンツのプレーについても質問を受けた。「2失点目ではミスをしたが、プレー自体は悪くなかった」と答えたスペイン人指揮官は、インタビュー中、たびたび言葉を探し、文を最後まで言い切るのにも苦労していた。

その様子はジッゴ・スポーツのスタジオでも目に留まり、司会のサム・ファン・ロイエンが話題にした。「私はテレビの視点からも見ている。もし勝っていて、すべてがうまくいっていたら、こんなことは言わないかもしれない」と切り出し、「でも英語やコミュニケーションという点で、負けた試合の後にこれは……。やはりぎこちなく映りませんか？」と問いかけた。

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アルデルヴァイレルトも同意し、ミチェルがそもそもアヤックスの選手たちにどうやって考えを伝えているのかと疑問を口にした。「疑問に思うのは、彼がチームとどうコミュニケーションを取っているかということだ。英語なのか、スペイン語なのか。スペイン語を理解できない人は多い。英語のほうが理解できるだろうけど、あんなふうに話すなら……」と、懸念を隠さなかった。

続いてデ・ブールも「聞いているだけでいたたまれなくなる」と厳しく評した。アルデルヴァイレルトは「ロッカールームでもあのように話すなら、まったく同じことになる」と続け、通訳を介することにも疑問を示した。「仮に彼がスペイン語で話し、別の人が訳すとしても、同じようには伝わらないことが多い。彼自身の伝え方と訳す人の伝え方が少し違うかもしれない。だから、うまいやり方ではない」

ファン・ロイエンは、ミチェルのいわば手足となる存在として獲得されたというデイリー・ブリントが、通訳の役割を担えるのではないかと提案した。しかし、アルデルヴァイレルトはそれも理想的な解決策ではないとみる。「間に誰かが入る限り、それがデイリー・ブリントでも別の人でも変わらない。そういう場面では、自分の情熱と知識を伝えなければならない。チームが食い入るように話を聞き、『そうだ、それだ』と思うくらいでなければ」