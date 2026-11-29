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フランク・デ・ブールが、エヴァートンとリヴァプールが1-1で引き分けたマージーサイド・ダービーでのジェレミー・フリンポンの守備を酷評した。オランダ代表選手はボールを自陣のゴールに蹴り込んだ。

エヴァートンの本拠地に乗り込んだリヴァプールは、ドミニク・ソボスライのゴールで早々に先制し、前半はまずまずの立ち上がりを見せた。しかし、レッズは次第に勢いを失い、相手に多くのフリーキックを与えた。

25分には、そのフリーキックから同点弾を許す。キーナン・デューズベリー＝ホールが鋭いボールを送り込むと、フリンポンが不運にもアリソン・ベッカーの守る自陣ゴールへ押し込んだ。これにデ・ブールは強い苛立ちを示した。

解説者のデ・ブールが特に問題視したのは、相手選手ばかりを見ていたというフリンポンの守備姿勢だ。そのため、ボールが来るのに気づくのが遅れたと指摘した。

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デ・ブールはAmazon Primeのスタジオで「こんなのはもううんざりだ」と切り出した。「相手のフリーキックで、ボールを見ずに相手選手ばかり見ている選手がいる」

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さらに苛立ちを込めて「リヴァプールのフリンポンもまた同じことをした。だからオウンゴールになったんだ」と語った。

結局、フリンポンのミスは大きな代償を伴った。リヴァプールは2点目を奪えず、試合は1-1で終了した。

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ソーシャルメディアではフリンポンへの批判が相次いでいる。リヴァプールのファンはこぞって補強失敗と呼び、ウイングバックをアンドニ・イラオラ監督の先発メンバーから外すよう求めている。

通常、右サイドバックの第一候補はバルセロナからレンタル中のロナルド・アラウホだが、日曜日は先発できるだけのコンディションになかった。ただ、次の試合ではアラウホがフリンポンに代わって先発する見込みだ。