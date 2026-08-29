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Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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フランク・ケシエ、イタリア・セリエAに正式復帰

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プレミアリーグ
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どのクラブへ

イタリアのアタランタは本日土曜日、コートジボワール代表フランク・ケシエがフリー移籍で復帰することを正式に発表した。ベテランMFは、9シーズン前に欧州でのキャリアをスタートさせたクラブで新たな章を刻むことになる。

アタランタは、29歳のケシエがアル・アハリ（サウジアラビア）との契約満了に伴い、無償で加入したことを認めた。数シーズンにわたるサウジアラビアでのプレー経験を経てのセリエA復帰となり、王国では活躍を見せ重要なタイトルを獲得した。

ケシエはサウジアラビアで力強いシーズンを送り、各大会通じて42試合に出場し12ゴール・6アシストを記録した後、複数の国内クラブからの関心があったにもかかわらず、イタリア復帰を決断した。

ケシエのアタランタ復帰は、彼のキャリアにおいて特別な節目となる。9シーズン前に同クラブのユニフォームに袖を通し、31試合に出場して7ゴール・4アシストを記録した後、ミランへ移籍し、セリエA屈指の中盤の選手の一人となった。

ケシエはミランで2021-2022シーズンのセリエA優勝を果たし、アル・アハリへ移籍する前にはバルセロナでもプレーを経験し、キャリアを通じてイタリア、スペイン、サウジアラビアで多彩な経験を積んだ。

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