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コパ・リベルタドーレスの前回王者フラメンゴは、木曜日の準決勝敗退をめぐり、元マンチェスター・ユナイテッドDFマルコス・ロホの出場を問題視する正式な抗議書を南米サッカー連盟に提出した。ブラジルの強豪は、10人となったエストゥディアンテスを相手に2試合とも得点を奪えず、マラカナンでのPK戦の末に敗退した。

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現王者、DFの出場許可に異議

『ESPN Brasil』によると、フラメンゴは36歳のロホの出場に異議を申し立てた。スポーツ仲裁裁判所（CAS）が、木曜日の決着戦を24時間後に控えた時点で暫定的な出場許可を与えたためだ。フラメンゴは、ベテランDFについて最終判断が下されていなかったと主張。来週の弁明期限を前に、エストゥディアンテスはCONMEBOLの懲戒規程に基づき、3-0の不戦敗となる可能性がある。

ピッチ上では、40歳のGKフェルナンド・ムスレラがジョルジーニョ、ルーカス・パケタ、ブルーノ・エンリケのPKを止め、PK戦で3-2の勝利に貢献した。

緊急補強を巡り選手登録に異議

エストゥディアンテスは当初、第1戦でセンターバックのゴンサレス・ピレスとトマス・パラシオスが出場停止だったため、ラ・プラタのアカデミー出身選手を緊急補強として呼び戻した。12月までラシンとの契約があったロホは、エストゥディアンテスが契約解除金50万ドルに加え、決勝進出時に25万ドル、優勝時に45万ドルのボーナスを支払うことで合意した後、ディエゴ・ミリートのクラブを険悪な形で去った。

このアルゼンチンのクラブは例外措置を利用し、通常の移籍期間外となる10月9日にロホを国内で選手登録したが、CONMEBOLは第1戦への出場を認めなかった。CASの介入後、カシケ・メディナ監督は木曜日の試合でロホを3バックの一角として先発起用し、77分にパラシオスと交代させた。一方、アウェーのエストゥディアンテスは50分のバルタサル・ロドリゲスの退場を乗り越えた。ワールドカップに5度出場したベテラン、ムスレラの活躍もあった。

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過去の事例はアルゼンチン勢に有利

フラメンゴは、2018年のラウンド16でサントスがインデペンディエンテと0-0で引き分けた後に処分を受けた時と同様の裁定変更を望んでいる。しかし、当時の違反はCONMEBOLの内部システムに関するもので、CASのような上位の司法機関による指示に関するものではなかった。当時、統括団体は公式声明で「CONMEBOLは、8月21日に行われた試合についてサントス・フチボウ・クルーベを敗者とし、クラブ・アトレティコ・インデペンディエンテの3-0での勝利とすることを決定した。また、カルロス・アンドレス・サンチェス・アルコサ選手の出場停止処分を維持する」と発表していた。

PK戦を制したエストゥディアンテス、決勝へ

法的な異議申し立てが認められない限り、エストゥディアンテスは11月28日にウルグアイのエスタディオ・センテナリオで行われる決勝で、2020年と2021年の優勝チームであるパルメイラスと対戦する。アルゼンチン勢のエストゥディアンテスは、2009年以来となる5度目のリベルタドーレス制覇を狙うとともに、2018年のリーベル・プレートの優勝以降、7年間続くブラジル勢の優勝に終止符を打とうとしている。一方、フラメンゴは日曜日のアトレチコMG戦でブラジレイロンの戦いに戻り、その後はバスコ、グレミオと対戦する。