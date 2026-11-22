2年連続でブラジルで歓喜に沸くのはフラメンゴだ。フラメンゴはブラジル全国選手権を制し、昨年に続く優勝を果たした。優勝は2試合を残し、タイトルを争う直接のライバル、パルメイラスの本拠地で1-1と引き分けたことで決まった。
元セリエA選手を多数擁するレオ・ジャルディンのチームが歓喜に沸いた。フラメンゴを優勝に導いたのはリノだ。アリアスの先制ゴールに追いつき、フラメンゴの優勝を数字上確定させた。この引き分けでリオのチームは勝ち点80に到達。残り2試合でサンパウロのライバルに6ポイント差をつけ、勝利数は3つ少ない。
フラメンゴにとって9度目のブラジル全国選手権制覇だ。この快進撃を支えたのは、セリエA経験者のジョルジーニョ、ルーカス・パケタ、ダニーロ（自身のキャリアで34個目のタイトル）、アレックス・サンドロ、ペドロ、エメルソン・ロイヤル、エリック・プルガルらだ。
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.