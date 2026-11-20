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バイエルン・ミュンヘンがGKの長期的な陣容を検討する中、移籍候補に挙がるフラムのベルント・レノが憶測に応じた。プレミアリーグで際立つ活躍を見せてきたベテランGKは、自身の将来やドイツサッカーの現状についても語っている。

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バイエルン、ノイアーの後継者候補にレノを選定

バイエルン・ミュンヘンの首脳陣は、GK陣の安定した将来を確保するための動きを強めている。 マヌエル・ノイアーは今季終了をもって引退すると見込まれており 、その後継者を探す中で、ベルント・レノがGK陣を補強する有力候補に浮上した。経験豊富なレノは、チーム内に競争と安定をもたらす理想的な選択肢とみられているという。

34歳のレノは現在もロンドンで中心的な存在だが、母国への復帰は大きな魅力のようだ。報道によれば、レノは個人的な理由、具体的にはシュトゥットガルト周辺に住む家族の近くで暮らすため、ドイツへの復帰に前向きだという。フラムとの現行契約は2027年までだが、クラブには延長オプションがあり、クレイヴン・コテージにとどめたい場合は契約をさらに延長できる。

レノ、バイエルン移籍の噂に言及

バイエルンへの移籍を巡る噂が高まる中、レノは状況を注視していると認めた。ただし、現時点でブンデスリーガ首位のクラブから正式な接触はないと明らかにしている。元アーセナルGKはプレミアリーグでの役割に集中している一方、最近は新たな挑戦についても考えているという。

レノは『Sky Germany』にこう語った。「これまでは非常に静かで、誰からも連絡はありません。何が言われているかはもちろん知っていますが、すべてについて落ち着いています。ここでの契約はまだ今季終了までありますし、非常に居心地が良いです。まだプレーしたいという強い気持ちもあります。今が自分の全盛期だと感じています。もしかすると、控えに回ったり、違うことに挑戦したりするのも貴重な経験になるかもしれません」

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プレーへの意欲と控えの役割の間で

イングランドではレギュラーを務めているレノだが、序列が変わることにも驚くほど前向きだ。バイエルン首脳陣が検討しているヨナス・ウルビヒの控えを務めることも受け入れる意向だとみられる。一方で、世界でも特に競争の激しいリーグの一つで、今も最高の力を発揮できると感じているトップレベルの選手として、葛藤があることも認めた。今後の進路を決める上では、移籍の「総合的な条件」が鍵になる。

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「まだ十分にやれると分かっているので、別のクラブで控えになるのはもったいないと思うこともあります」とレノは続けた。「総合的な条件が合わなければなりません。ドイツに戻ることになるかどうかは、様子を見なければなりません」

フラムで見いだした喜び

ドイツ代表経験者にとってアリアンツ・アレーナは大きな魅力を持つが、レノは長期的なキャリアプランにとらわれてはいないと強調する。元アーセナルGKはロンドン西部で再び充実した日々を送り、そのパフォーマンスでフラムがトップリーグで競争力を保つことに貢献してきた。今は目の前のことだけに集中しているという。

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「少し変に聞こえるかもしれませんが、実は具体的な目標はありません。今ほどサッカーを楽しんだことはない気がします。今はとても楽しいですし、そのことがさらに自分を突き動かしています。経験を積んだからかもしれません。だから、一日一日を大切にして、毎日自分の力を最大限に引き出そうとしているだけです。でも今は、代表に戻りたいとか、チャンピオンズリーグで優勝したいとか、そういった目標は立てていません」と締めくくった。