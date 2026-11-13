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フラムが、1月の移籍市場を前にレアル・ベティスのウインガー、ロドリゴ・リケルメの獲得争いで先行している。スペイン人選手には欧州の複数クラブも関心を寄せている。セビリアで今季好スタートを切った26歳のアタッカーに対し、ラ・リーガのベティスは最低2000万ユーロの評価額を設定している。

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フラム、冬の獲得争いをリード

『TEAMtalk』によると、フラムは今冬、サイドの補強候補を検討しており、マヌエル・ペジェグリーニ監督の下で好調なリケルメを理想的なターゲットと見ている。マドリード出身のアタッカーは今季、エスタディオ・ベニート・ビジャマリンで定期的に先発出場し、14試合で3ゴール2アシストを記録。一方、ベティスは同選手の状況について落ち着いた姿勢を保っており、年明けに売却を迫られてはいない。

欧州のスカウトが両サイドでプレーできる選手を注視

ロンドン西部を拠点とするフラムが獲得争いの先頭に立つ一方、同報道によれば、フランク・ランパード監督率いるイングランドのコヴェントリー・シティもリケルメの成長を注意深く追っている。プレミアリーグ以外では、セリエAのローマ、ナポリ、ラツィオ、コモの4クラブに加え、名前が明かされていないブンデスリーガの複数クラブも、ウイングとしてプレーする同選手を視察するためスカウトを派遣した。

イタリアの関心を寄せるクラブの一部は、左右どちらのサイドでも効果的にプレーできる能力に感銘を受け、すでに1月の移籍の可能性について予備的な問い合わせを行っている。アンダルシアでの成績は、少年時代から所属したアトレティコ・マドリーでの成績から明らかに向上している。同クラブでは出場機会が限られ、75試合で5ゴール7アシストにとどまっていた。

権利の分有が売却を複雑に

関心が高まるなか、内情を知る関係者によると、ベティスは2030年まで契約を結ぶリケルメへのオファーを検討するにあたり、少なくとも2000万ユーロ（1700万ポンド／2250万ドル）を要求するという。移籍交渉をさらに複雑にしているのは、2025年夏に同選手を獲得した際の条件だ。当時、セビージャを拠点とするベティスは、経済的権利の50％を取得するために800万ユーロを支払った。

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アトレティコが選手登録権の残り半分を保持しているため、獲得を目指すクラブはラ・リーガの両クラブが納得する合意に達する必要がある。いずれも将来の売却で十分な利益を確保しようとするはずで、現在の所属先であるベティスは交渉で大きな発言力を持つ。

来夏の決断が現実的な見通し

多くのクラブがリケルメの成長を追い、明確な要求額も設定されていることから、今後数週間で同選手の去就を巡る議論が活発になるとみられる。それでも、シーズン途中にペジェグリーニ監督の先発メンバーの主力をスペインから引き抜くのは難しい。1月中に冬の移籍をまとめることが複雑すぎると判明した場合、次の移籍先についての最終的な判断は来夏まで持ち越される可能性が高い。