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ニューカッスル・ユナイテッドはジェイコブ・マーフィーの個人技が光る場面がありながらも、クレイヴン・コテージで勝ち点1を得るにとどまった。終盤にロドリゴ・ムニスが同点弾を決めてアウェーチームのリードを帳消しにし、戦術的な駆け引きが見応えのある一戦は1-1の引き分けに終わった。

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ニューカッスル・ユナイテッドは西ロンドンで引き分けた。試合を特徴づけたのは、一方が長時間にわたって敵陣を支配する展開ではなく、攻守の切り替えをいかに効果的に生かすかだった。マティアス・ヤイスレ監督率いるニューカッスルはミドルブロックを敷き、広がったフラムの陣形を突く構えを見せた。その狙いは80分に実を結ぶ。ジェイコブ・マーフィーがサンデル・ベルゲのミスを逃さず、鮮やかなカーブシュートで先制点を奪った。しかし、わずか3分後にニューカッスルの守備組織が乱れ、ロドリゴ・ムニスに同点ゴールを許した。

数字の上でも、試合は紙一重の攻防だった。ボール保持率ではフラムが58％を記録した一方、より質の高いチャンスを生み出したのはニューカッスルだった。試合終了時のxG（ゴール期待値）は、ニューカッスルが0.91、ホームのフラムが0.62。ニューカッスルにとっては、前半のダン・バーンのゴールが取り消されたことも悔やまれる。それでも試合終盤に勝ち点1を守れたのは、ルカーシュ・ホルニチェクの好セーブ連発によるところが大きかった。

GK・守備陣

ルカーシュ・ホルニチェク：8／10

アウェーチームで最も際立った選手。5本のシュートをセーブし、中でもアディショナルタイムにライアン・セセニョンの強烈なシュートを指先で防いだプレーは決定的だった。序盤にオスカー・ボブのシュートに対応した際のポジショニングと反射神経が、粘り強い守備の基調となった。

アマル・デディッチ：6／10

右サイドバックにとっては評価の分かれる一日だった。ニューカッスルがチーム全体で45回の競り合いに勝つことに貢献した一方、92分にはムニスへのファウルでイエローカードを受け、不要な圧力を招いた。アントニー・ロビンソンのオーバーラップにも時折苦しんだ。

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マリック・チャウ：7／10

最終ラインで最も落ち着いてボールを扱い、45本のパスを通した。85分に交代するまで優れた状況判断を見せ、ニューカッスルが後方から攻撃を組み立てるうえで重要な土台となった。

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ダン・バーン：6／10

ヘディングで均衡を破ったかに見えたが、その前のプレーでウィサがファウルを犯したとしてゴールは取り消された。空中戦では圧倒的な強さを見せたものの、ムニスの同点ゴールにつながるクロスを防ぐ際には、横方向への素早さを欠いた。

ルイス・ホール：7／10

左サイドバックとして精力的にプレーし、競り合いに11回勝利、タックルも3回成功させた。終盤には決勝点を奪いかけたが、88分のシュートはベルント・レノに阻まれた。

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中盤

ショーン・ステウル：5／10

選手が密集する中盤でプレーしたが、攻守の切り替えの局面で存在感を示せなかった。遠距離から1本シュートを放ったものの枠を外れ、74分にフェルナンデス・パルドと交代した。

ニコ・ゴンサレス：6／10

61分間にわたり、中盤に必要な激しさをもたらした。戦術的な規律によってニューカッスルの陣形維持を助けた一方、交代までにフラムの低い守備ブロックを崩す創造性は示せなかった。

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ヨアン・ウィサ：5／10

悔いの残る試合となった。最も目立ったプレーはティモシー・カスターニュへのファウルで、これによりバーンのゴールが取り消された。角度のない位置からのシュートはサイドネットに当たり、レノを大きく脅かすには至らなかった。

攻撃陣

ジェイコブ・マーフィー：8／10

決勝点の主役になるはずだった選手。80分のゴールでは、相手の隙を突くプレスと技術の高さを存分に示した。不用意なパスをカットし、カーブをかけたシュートをゴール上隅に決めた。カウンターではニューカッスルで最も安定した脅威となった。

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ハーヴィー・バーンズ：7／10

ニューカッスルの選手として最多となる個人xGの0.58を記録し、前半にはレノに2度の見事なセーブを強いた。得点こそできなかったが、ボールを持たない場面での動きでフラムの最終ラインを絶えず悩ませた。

ウィリアム・オスラ：5／10

最前線で懸命にプレーしたものの、パスを受ける機会に恵まれなかった。カルヴィン バッシーとダヴィド アッフェングルーバーの間で孤立する場面が多く、枠内シュートを記録できないまま85分に交代した。

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交代選手・監督

ルイス・マイリー：6／10

61分に出場。試合終盤にはアレックス イウォビの危険なフリーキックを、重要なヘディングでクリアした。

ジョー・ウィロック：6／10

中盤に躍動感を加えるため投入された。遠距離から1本シュートを放ち、レノのポジショニングを試した。

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マティアス・フェルナンデス・パルド：5／10

終盤のヘディングシュートはセーブされた。アディショナルタイムには接触で痛め、試合の流れが途切れた。

アンソニー・エランガ：採点なし

終盤にオスラに代わって出場したが、スコアに影響を与える時間はほとんどなかった。

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ファビアン・シェア：採点なし

同点ゴールを許した後の85分に、守備を固めるため投入された。

マティアス・ヤイスレ：6／10

深い位置で守ってカウンターを狙うヤイスレ監督の戦術は、ほぼ完璧に機能した。しかし、マーフィーのゴール直後にリードを固められなかったことは、試合運びに隙があったことを示しており、チームは勝ち点2を逃した。