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フラムのアルバロ・アルベロア監督は、10代のMFジョシュ・キングがイングランドA代表にサプライズで初招集されたことを受け、同選手を「クラブの誇り」と称えた。 アカデミー出身の19歳は、クロアチアとスペインとのネーションズリーグの試合に向け、トーマス・トゥヘル監督に選出された。クレイヴン・コテージでプレーする若手選手にとって、歴史的な飛躍となった。

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アルベロア、フラムの新星を称賛

アルベロアは、自身が指導してきた有望選手の一人が代表の舞台に到達したことに喜びを隠せなかった。レアル・マドリーの元DFで、現在は監督を務めるアルベロアは、ボビー・ザモラ以来、フラムのGK以外の選手として初めてイングランド代表に選出された10代の選手を絶賛した。今回の招集は、10年以上にわたりクラブの育成組織で成長してきた選手にとって、大きな節目となる。

「彼にとっても、クラブとしての私たちにとっても、そしてもちろんサポーターにとっても特別な瞬間だ。ジョシュはクラブとサポーターの誇りだと思う。彼は8歳のときにこのクラブに来た。今の彼のプレーや活躍ぶりを見ると、本当に誇らしい。彼にとって大きな一歩だと思う。とても謙虚な子だから、心からうれしく思う」とアルベロアは『スカイ・スポーツ』に語った。

高い評価とともに、地に足をつけるよう求める

フラムの指揮官は、以前にも出場機会こそなかったものの、A代表に帯同した経験があるこの多才なMFにとって、これは始まりにすぎないと考えている。一方で、クラブ屈指の有望株の成長を支えてきたことを誇らしく思いながらも、アルベロアはこの新星に地に足をつけ続けるよう、すぐさま釘を刺した。

「彼が毎日、成長したい、努力したい、より良い選手になりたいと思っているのが分かる。だから、彼にとっても私たち全員にとっても特別な日だと思う。彼はスター、この世界で非常に、非常に重要な選手になる道を歩んでいると思う。彼を指導し、成長して今のレベルに到達する手助けができて、とてもうれしい。ただ、今のように謙虚であり続けなければならない」とアルベロアは述べた。

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トゥヘル、驚きの選出理由を説明

トゥヘルがブレイクを果たしたシーズンの19歳に感銘を受けたのは、技術面だけではないようだ。重要なネーションズリーグの試合に向けてチームを準備するドイツ人指揮官は、キングの人柄が選出の重要な理由になったと示唆した。代表には実績あるスター選手もいるが、トゥヘルは練習や国内での試合で適切な姿勢を示す選手に報いたい考えだ。

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「彼は本当に素晴らしい人柄の持ち主だ。チームに少し柔軟性をもたらしてくれる。練習での柔軟性を確保するため、GK以外の選手を22人選ぶことにした。言ってみれば、彼は練習に加わる追加の選手だ。魅力的で多才な選手だ。プレシーズンにはサイドバックとして練習を助けてくれたが、それを再びするつもりはない。重要なのは姿勢と人柄だ」とトゥヘルは説明した。

将来を見据えて

イングランド代表の指揮官は、著名な選手を外すことになっても、最近の代表活動で築かれたチームの一体感を明らかに重視している。トゥヘルは代表への扉が永久に閉ざされることはないと強調する一方、現在のメンバーは自身の信頼を勝ち取ったと語った。「代表活動に参加した選手たちは、並外れたものを築き上げた。だから称賛も信頼も彼らに向けられる。代表活動に参加しているなら、自分を印象づけるチャンスだ」と締めくくった。

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キングにとって、国内最高の選手たちとともに練習する機会は、今後長きにわたってA代表での地位を固めるチャンスとなる。クロアチア、スペインとのネーションズリーグの試合が迫るなか、フラムの新星はアルベロアの高い評価が正しいことを証明したいはずだ。