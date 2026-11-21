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フラムのアルバロ・アルベロア監督は、主将カルヴィン・バッシーが1月の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドに加入する可能性をきっぱりと否定した。高い評価を受けるDFはマウリシオ・ポチェッティーノ監督の主要ターゲットに浮上しているが、フラムは主力の残留に強い自信を持っている。

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アルベロア監督、ユナイテッドの関心を一蹴

アルベロア監督は、 ユナイテッドからの関心が高まる中でのバッシーの去就 をめぐる懸念をきっぱりと退けた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は最近、オールド・トラッフォードで指揮を執り始め、1月の移籍市場で失点の多い守備陣を補強したいと強く望んでいる。

ユナイテッドはわずか10試合で19失点を喫しており、フラムの主将を獲得候補に据えた。しかし、アルベロア監督は主力DFをめぐる移籍の憶測をまったく気にしていない。

世界屈指のDF

フラムの指揮官は、かつてレンジャーズで活躍したバッシーを惜しみなく称賛し、世界でもトップクラスの選手と評価した。その高い実力を考えれば、強豪クラブがバッシーを注視するのは当然だという考えを明確にした。

「はっきり言っておきたい。彼は非常に、非常に重要な存在だ」とアルベロア監督は語った。『メトロ』が伝えている。「彼はチームの主将の一人だ。私が着任した当初から、どれほど優れた選手か分かった。彼は世界最高のセンターバックの一人だと思う。だから、多くのクラブがカルヴィンを欲しがるとしても、私には当然のことだ」

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フラムとの契約交渉が進行中

統率力のあるセンターバックを早急に獲得したいユナイテッドにとって、バッシーが西ロンドンのクラブと結ぶ現在の契約状況も注目点だ。DFの契約は今夏に満了するが、フラムはさらに12カ月延長できる重要なオプションを持つ。クラブは現在、新契約に向けて交渉を進めており、成立すればポチェッティーノ監督がバッシーを引き抜く望みは完全に断たれる。アルベロア監督は合意に自信を示している

「そのことは心配していない。私はカルヴィンにとても満足しているからだ」と指揮官は続けた。「カルヴィンもここでとても満足していると思う。彼は我々にとって非常に重要で、チームのリーダーの一人だ」

バッシーとフラムの今後は？

1月の移籍市場が目前に迫る中、ユナイテッドは守備の問題を解決するため、別の候補を探すことになりそうだ。ポチェッティーノ監督は新たなストライカーも探しており、苦戦する今季を立て直すため、オールド・トラッフォードの首脳陣には多くの仕事が残されている。一方のフラムにとって、主将の残留は今季の目標達成に向けた大きな追い風となる。バッシーは引き続き、アルベロア監督率いるチームの守備陣を統率する。