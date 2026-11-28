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フラムのオスカー・ボブが鼠径部を負傷し、年明けまで離脱する見込みとなった。ノルウェー代表のボブは今季、アルバロ・アルベロア率いるチームのプレミアリーグ全試合に先発してきたが、日曜日のボーンマス戦を欠場する見通し。年末年始の過密日程を含め、さらに最大11試合を欠場する可能性がある。

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ボブ、しばらく離脱へ

フラムにとって大きな痛手となった。ボブは鼠径部を負傷し、年明けまで離脱する見込みだ。『イブニング・スタンダード』によると、日曜日にホームで行われるボーンマス戦を欠場する見通しで、さらに最大11試合を欠場する可能性がある。その場合、年末年始の全試合に出場できないことになる。

23歳のボブは今季、フラムのリーグ戦全11試合に先発。前節は古巣マンチェスター・シティとのアウェー戦でアシストを記録し、予想外の1-1の引き分けに貢献した。フラムは12月下旬から1月上旬にかけて数日おきに試合を戦うため、ボブの離脱は一層大きな痛手となる。

負傷に悩まされてきたボブ

ノルウェー代表のボブにとって、負傷は目新しい問題ではない。近年はたびたび離脱を強いられてきた。昨年マンチェスター・シティからフラムに加入した際もハムストリングを痛めており、デビューは約2カ月遅れた。

その前には2024年8月の練習中に脚を骨折し、翌年2月まで離脱した。アルベロアの下で先発の座を確立していただけに、今回の負傷は厳しい打撃だ。

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重要な時期に主力を失うアルベロア

アルベロアにとって、ボブの離脱は頭の痛い問題だ。就任後のリーグ戦最初の6試合で勝利を挙げられなかったものの、ようやくフラムは調子を上げている。現在はアストン・ヴィラ、ニューカッスル、マンチェスター・シティとの引き分けを含め、5試合負けなしだ。

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ボブの欠場によって、ケヴィンに出場機会が巡ってくるかもしれない。ブラジル人ウイングは昨季、クラブ史上最高額でシャフタール・ドネツクから加入したが、今季のリーグ戦出場はわずか5試合にとどまっている。アルベロアは1月を前に、主将カルヴィン・バッシーへの 関心にも対処しなければならなかった 。

フラムは次戦でボーンマスと対戦

フラムは日曜日、クレイヴン・コテージでボーンマスを迎える。アルベロアはシーズンで最も試合が立て込む時期に、影響力の大きい選手の一人を欠いたまま無敗記録を伸ばす方法を見つけなければならない。