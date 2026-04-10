フラホヴィッチの将来……夢と現実を隔てる600万ユーロ

ユヴェントスとセルビア人FWドゥシャン・フラホヴィッチは、これまでの努力を無駄にしないよう、一旦様子を見ることにした。それでも、双方は契約更新で合意できると期待している。 来週は決定的週となり、選手父ミロシュ氏とクラブ経営陣が再会談し、残る詳細を詰める見込みだ。

エンツォ・フェルナンデスはマドリードの騒動を収束させ、代理人がチェルシーとの論争に終止符を打った。

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イタリア紙『トゥット・メルカート』はこう伝えている。 年俸600万ユーロ超で暫定合意。来季は700万ユーロのチームメイト・イェルズを下回る。

同紙によると、契約期間は2年で合意。ただし選手側には短期契約への懸念が残る。関係者は「1年後に再び移籍市場に出る可能性もある」と指摘する。

フリー移籍では、レアル・マドリードとバルセロナの2選手が最上位にランクイン。

ユベントスはバルセロナを一歩リードし、フラホヴィッチ争奪戦を優位に進める。

ユヴェントスは明確な姿勢を示している。フラホヴィッチの将来は保証されていないが、4年間の浮き沈みを経て再起の機会を与える用意がある。その見返りとして、他クラブでは得難い高額年俸を提示している。 また、クラブは彼が他クラブと合意しておらず、現時点で外部オファーを検討する意向もないと把握している。

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しかし怪我で状況は一変

負傷前はシーズン最後まで好パフォーマンスを維持し、交渉を有利に運ぶつもりだった。だが今回のけがでその計画は狂った。

「トゥット・メルカート」紙は、ユヴェントスが彼の残留を望んでいる点を交渉のカードとできると指摘する。ただし、フラホヴィッチ側もサインボーナスや代理人手数料で柔軟な姿勢を示すことが条件だ。

推定では、主な争点は約600万ユーロだ。金額は小さくないが、新関係を築く計画を阻むほどではなく、むしろ共通の未来の基盤となる可能性がある。

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