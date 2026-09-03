インテルから加入したダヴィデ・フラッテージが、ラツィオの新加入MFとして入団会見に出席した。すでに勝ち点6をもたらす2ゴールを決めているフラッテージは、ラツィオについて次のように語った。





ラツィオにはどのように加入したのですか？

実はボートに乗っていたんです。その後で監督と話して、解決すべき事務的な問題がありました。でも、かなり早く進んだ話でした。





今回は何が決め手になって来ることを決めたのですか？ それと確認ですが、ずっとラツィオファンだったのですか？





ここにいますからね（笑、編集部注）。残念ながら、以前は誰もそれを確認していなかったんです。でも、南側スタンドの下でボールボーイをしていたことがありましたし、5月26日にはスカマッカの近くにいました。彼をからかったんです。父はラツィオファンで、よくスタジアムに連れて行ってくれました。何度もスタジアムに行きました。監督とは以前からイタリア代表で関係が始まっていて、その後いろいろな流れができて、あまり深く考えませんでした。こういうプロジェクトが必要だったんです。自分の選択には確信がありますし、大きな熱意と期待を持って来ました。来てみると、重要なグループがあり、良い形で仕事のできるトレーニング施設がありました。









ラツィオはあなたにどれだけのものを与えてくれそうですか？





とても大きいです。重要なクラブですし、最高を目指さなければならない。個人的には、自分にとって難しかったこの1年の後で、ここは再出発するのにふさわしい場所だと思っていますし、少し基準を引き上げて、ここで大きな目標を目指したいです。





あなたの話はこの夏の“おとぎ話”のようにも見えます。ラツィオに戻ってくることもできる、と……。





この1年は精神的にもつらかったです。恋人にも言われましたが、お金は根本的なものではなくて、大事なのは別のことです。もちろん、時給2ユーロで働いているわけではありません。でも、銀行にあるものすべてを使ってでも、祖母に5分だけでももう一度会いたいです。





インテルでは何がうまくいかなかったのでしょうか？

まず、中盤には強い選手たちがいますし、同じ条件で争うのは簡単ではありません。去年はヘルニアの手術明けで、頭は動いていても脚がついてこなかった。早く戻るために内転筋を傷めてしまって、しっかり練習できるようになったのは11月と12月でした。あれだけ競争が激しい中では、その時点では遅いんです。シーズンの始まりではなく12月に始めるのは難しい。実際、コッパ・イタリアでは3ゴールしか決めていないと思います。





どんなゴールなら特別な形で祝いたいですか？





目標についてはまだ早いです。まだ8月ですし、その話はもっと先になるでしょう。自分でも何か考えることはできますけど、90分に決めたら“幕”が閉じてしまうかもしれないですしね……。まずはゴールを決められることを願っています。





個人的な目標は？





できるだけ上を目指すことです。個人的なことはそれほど重要ではありません。チームが15位で終わるなら、自分の数字がどうでもあまり変わりません。順位表でもっと上に行きたいです。





ここにもたらしたいメンタリティについては？ ラツィオにどんな変化をもたらしたいですか？





クラブとしてのことは彼らが考えるでしょう。とても素晴らしくて、先進的な施設を見つけました。なんと歯医者まであるんです。ミラノにはなかったことです。でも、自分がメシアになろうとは思っていませんし、それは大げさでしょう。変えるべきなのは小さなことです。1日に1つずつでも改善していける。2つ3つの小さなことでも、成長の助けになることはあります。





あなたを来させるために、ガットゥーゾ監督は何と言いましたか？





迎えに行くと言っていました（笑、編集部注）。状況を説明してくれて、自分はどちらかといえば“無理そうなこと”を求めるタイプなんです。ここは少ししぼんでいる状況で、立て直さなければならないと話していました。監督のことは人としても知っていますし、監督のような人に手を貸せるなら、そうすべきです。一緒に戦場に行けるような人です。





自分はもうリーダーだと感じていますか？ それとロマニョーリの退団については？





アレッシオについては、そのキャリアがすべてを物語っています。多くの選手にとって基準となる存在でしたし、ここにはイタリア人の良いグループもあります。でも、キャリアの中では選択をしなければならない。理解できますし、彼には別れを告げて、幸運を祈ります。自分としては、何より若い選手たちにとっての基準になれればと思います。数週間でリーダーにはなれません。キャプテンがいますし、リーダーは彼です。





あなたの名前に結びついたファンの熱狂はどう受け止めましたか？ 予想していましたか？





もう少し控えめかと思っていました。でも、たぶん彼らはこの旅の美しさを考えたのかもしれません。友人の何人かにはかなりいじられましたが、いいことだったと思います。自分はまた大事な存在だと感じる必要があるんです。ボローニャでは、練習が1週間しかない状態でボロボロでした。熱意は消してはいけません。自分にとって、良いサッカーをするためには本当に大切なことです。





もうフィデーネの家には戻りましたか？ 今の10代の子どもたちに何を伝えますか？





昨日行きました。ピザを1キロ食べました（笑、編集部注）。子どもの頃からすでに目標に集中していましたし、やはり努力と犠牲は必要です。自分をしっかり注ぎ込まなければいけない。うまくいくこともいかないこともありますが、このどうしようもないゲームに入れば、自分や家族にとって信じられないような満足感を得られます。





ローマ出身者として、何を持ち込めますか？





みんなにからかわれていますよ。最近の発言の後で、みんな僕の皿にパンを置いてくるんです。少しの厳しさと、健全な無骨さを持ち込みたいです。





チームメートたちからも連絡はありましたか？ それに、こんなに早く戻ることになると思っていましたか？





家に戻りたいという気持ちはありました。でも、こんなに早く実現するとは思っていなかった。繰り返しますが、祖母が亡くなってから、家に戻る必要を感じていました。お金があっても何もならない。家族や友人ともっと一緒にいたいんです。難しいことだとしても、人生をもう少し楽しみたい。16歳で家を出ましたし、いろいろなことを失ってきました。少しでも取り戻せるなら、それに越したことはありません。





ファンを見ることがどれだけ恋しいですか？ それに今は中盤がすでに緊急事態ですが……。





ミラノでは、ファンとの間にも良いものを残せたと感じています。例えば、ある時トゥラムがオリンピコで僕に『ここはいつもこんな感じなのか？』と言ったんです。僕は『そうだ、信じられないようなものなんだ』と答えました。それ以外のことについては、まだ早いです。僕たちにとっても相手にとってもそうです。今後どうなるか見ていきましょう。集中を保たなければいけません。





ラツィオは再び欧州の舞台に戻れますか？ あなた自身の目標は話しましたが、それがチームの目標になり得るかは話していません。





少し早いですね。もっと難しい試金石が必要です。ジェノアやボローニャが劣っているという意味ではなく、まだ8月で、どのチームも100％ではないからです。今後見ていきましょう。相手も成長するし、僕たちも成長する。自分たちのコンディションが、対戦するチームより良くなっていることを願っています（笑、編集部注）。