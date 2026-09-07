31歳のミッドフィールダーは月曜日、インスタグラムで離脱を余儀なくされると明かした。復帰できるのは9月末から10月初旬の代表ウィーク後になるという。

「残念ながら、試合のない期間の後に負荷が増したことで、僕の体が反応してしまった」とゴレツカは記した。「フラストレーションはあるけれど、万全の力で戻ってくるために、今はこの短い休養が必要だ」

ゴレツカは同じ投稿で、ヨーロッパリーグ優勝クラブのファンに温かい歓迎への感謝も伝えた。自分は正しい場所にいると感じており、心地よく過ごせているという。今後数週間は完全な回復のために使いたいとしている。

これでゴレツカは少なくともさらに4試合を欠場することになる。ヴィラは火曜日、チャンピオンズリーグでブルージュと対戦し、今季初勝ち点獲得を目指す。その後、代表ウィークまでにプレミアリーグ2試合とリーグカップ1試合が控えている。

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アストン・ヴィラ、新シーズンは悲惨なスタート

その後、10月10日にはバーミンガムのチームがブレントフォードFCと対戦する。

バイエルン・ミュンヘンで8年間を過ごした73試合出場の元ドイツ代表は、アストン・ヴィラへフリーで加入した。しかし、そのヴィラはシーズン序盤で完全につまずいている。3試合を終えて、エメリ率いるチームは未勝利で無得点だ。

開幕からの2連敗の後、週末のノッティンガム・フォレスト戦でようやく今季初の勝ち点を手にした。ヴィラは夏の移籍期間に、モーガン・ロジャース、エズリ・コンサ、ユリ・ティーレマンス、オリー・ワトキンスと、近年の成功を支えてきた4人のキープレーヤーを一挙に失っている。