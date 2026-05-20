ヨーロッパリーグ - ヨーロッパリーグ Tupras Stadyumu

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンライン配信情報をまとめてお届けします。

フライブルク対アストン・ヴィラ戦の放送・配信情報

オランダではZiggo Sportで視聴できます。 [Ziggo Sport](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)で視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

データ入力時点では、フライブルクの怪我、出場停止、予想スタメンの情報は確認されていません。キックオフが近づき次第、詳細を追報します。

アストン・ヴィラも同様で、現時点では決勝に関する公式チーム情報は確認されていません。エメリ監督の選出メンバーが発表され次第、最新情報をお届けします。

最近の調子

フライブルクはブンデスリーガのRBライプツィヒ戦を4-1で制し、決勝準備を終えた。直前ハンブルガーSVに2-3で敗れ、5試合は2勝1分2敗。 ヨーロッパリーグではブラガに3-1で勝利したが、第1戦は2-1で敗れていた。

アストン・ヴィラは絶好調で決勝へ。金曜のプレミアリーグでリヴァプールを4-2、その前にELでノッティンガム・フォレストを4-0と下し、CL権を獲得した。5試合中2敗ながら、大一番で結果を出している。

対戦成績

両チームの対戦履歴はないため、今回の試合は両クラブにとって初のビッグマッチとなる。

順位

ヨーロッパリーグの順位表ではアストン・ヴィラが2位、フライブルクが7位。この順位は両チームの今シーズンの戦いを反映しているが、イスタンブールでの試合では90分間の結果だけが重要だ。