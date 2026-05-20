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フライブルク対アストン・ヴィラの視聴方法：放送局、ライブストリーム、キックオフ時刻、両チームの最近の調子

SCフライブルク 対 アストン・ヴィラ
SCフライブルク
アストン・ヴィラ
ヨーロッパリーグ

フライブルク対アストン・ヴィラの視聴方法と最新チームニュースを一覧でまとめました。

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンライン配信情報をまとめてお届けします。

フライブルク対アストン・ヴィラ戦の放送・配信情報

オランダではZiggo Sportで視聴できます。 [Ziggo Sport](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)で視聴できます。

海外旅行中でもVPNを使えば、母国のサーバー経由でいつも利用しているストリーミングサービスにアクセスできます。

Ziggo Sport

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こちらからご覧ください

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チームニュース＆メンバー

SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

4-2-3-1
SCフライブルク crest
SCフライブルク
SCF
フォーメーション
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
1ノア・アトゥボル17ルーカス・キュブラー3フィリップ・ラインハート28マティアス・ギンター29フィリップ・トレウ19ヤン・ニクラス・ベステ44ヨハン・マンザンビ9ルーカス・ヘーラー32ヴィンチェンツォ・グリフォ8マクシミリアン・エッゲシュタイン31イゴール・マタノヴィッチ23エミリアーノ・マルティネス2マティ・キャッシュ4エズリ・コンサ14パウ・トーレス12リュカ・ディーニュ8ユーリ・ティーレマンス10エミリアーノ・ブエンディア27モーガン・ロジャーズ7ジョン・マッギン3ヴィクトル・リンデロフ11オリー・ワトキンス
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
SCフライブルク

先発メンバー

アストン・ヴィラ

マネージャー

  • ユリアン・シュスター
  • ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止

データ入力時点では、フライブルクの怪我、出場停止、予想スタメンの情報は確認されていません。キックオフが近づき次第、詳細を追報します。

アストン・ヴィラも同様で、現時点では決勝に関する公式チーム情報は確認されていません。エメリ監督の選出メンバーが発表され次第、最新情報をお届けします。

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

最近の調子

フライブルクはブンデスリーガのRBライプツィヒ戦を4-1で制し、決勝準備を終えた。直前ハンブルガーSVに2-3で敗れ、5試合は2勝1分2敗。 ヨーロッパリーグではブラガに3-1で勝利したが、第1戦は2-1で敗れていた。

アストン・ヴィラは絶好調で決勝へ。金曜のプレミアリーグでリヴァプールを4-2、その前にELでノッティンガム・フォレストを4-0と下し、CL権を獲得した。5試合中2敗ながら、大一番で結果を出している。

対戦成績

両チームの対戦履歴はないため、今回の試合は両クラブにとって初のビッグマッチとなる。

順位

ヨーロッパリーグの順位表ではアストン・ヴィラが2位、フライブルクが7位。この順位は両チームの今シーズンの戦いを反映しているが、イスタンブールでの試合では90分間の結果だけが重要だ。

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