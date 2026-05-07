フライブルクはブラガを破り、クラブ史上初の欧州大会決勝進出を果たした。

木曜夜、SCフライブルクはEL決勝進出を決めた。シュスター監督率いるチームはブラガに3-1で勝ち、第1戦の2-1敗退を覆した。キュブラーが2得点、マンザンビが1得点を挙げた。 決勝は5月20日（水）、ノッティンガム・フォレストを破ったアストン・ヴィラが相手だ。

6分にはブラガのMFマリオ・ドルゲレスがニクラス・ベステを倒し、主審ダヴィデ・マッサから退場宣告を受けた。

数的優位に立ったフライブルクは主導権を握り、19分にはヴィンチェンツォ・グリフォの左クロスをキューブラーがゴールに押し込み1-0。

前半終了間際にはヨハン・マンザンビが20mから右上に豪快に決め2-0。ブラガは直後、ビクトル・ゴメスのシュートがポストを叩いた。

後半もフライブルクが押し込み、グリフォのシュートはポストを叩き、ギンターのシュートもわずかに枠を外れた。ブラガはアトゥボルがゴルビーのシュートを好守し、失点を防いだ。

72分にはグリフォのCKをクブラーが頭で合わせ、試合を決定づけた。

ジョアン・モウティーニョのフリーキックからパウ・ヴィクトルが1点を返したものの、ポルトガル勢の反撃はそれだけに留まり、試合は3-1で終了。フライブルクは試合を確実に締めくくり、クラブ史上初めて欧州カップ戦の決勝進出を果たした。