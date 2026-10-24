コンパニは木曜日に倒れた後、さらに数日間入院し、ドイツ最多優勝クラブを数週間離脱する見込みだ。ブライスガウではヨシュア・キミッヒ、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、キム・ミンジェもメンバーに入っていない。代理を務めるアーロン・ダンクスが起用できるのは主力を欠いた陣容に限られるが、それでも十分な戦力を擁している。

コンパニ不在の中、ダンクスは土曜日の記者会見でキムの欠場を認めた。キムは水曜日のアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合で「筋肉の肉離れ」を負い、ハーフタイムで交代を余儀なくされた。センターバックは、おそらくダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターがコンビを組むことになる。

一方、キミッヒは父親が亡くなったため、引き続き欠場する。ダンクスは「彼はまだ家族と一緒にいて、今はつらい時期を過ごしている。必要なだけ時間を与えられている」と語った。中盤の中央では、アーセナル戦と同様にアレクサンダル・パブロビッチとトム・ビショフがプレーする可能性がある。

アーセナル戦で途中出場した後に交代したディアスは、筋束断裂を抱えている。離脱期間は4～6週間となる見込みだ。ジャマル・ムシアラは筋繊維断裂からの回復に向け、まだ調整を続けている。ただ、10月末までの復帰は引き続き可能だ。

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攻撃陣では、ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、レナルト・カールに期待がかかる。左サイドバックのナサニエル・ブラウンも、シーズン序盤と同様に助っ人を務める可能性がある。

フライブルク戦後、バイエルンは週半ばにDFBポカールを戦う。水曜日には1.FCマクデブルクが前回王者を迎える。その次の土曜日にはドルトムントとの大一番が控えている。