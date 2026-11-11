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ブレーメンのFWニクラス・フュルクルクが、ドイツ代表に再招集された喜びを語った。好調のストライカーは、ドイツ代表がセルビア、オランダとの重要なUEFAネーションズリーグの試合に向けて準備を進めるなか、ユルゲン・クロップ監督の下でプレーすることについても話した。

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フュルクルク、ブレーメンでの好調が実りドイツ代表に復帰

ヴェルダー・ブレーメンのFWニクラス・フュルクルクが、ブンデスリーガ開幕からの目覚ましい活躍を受け、ドイツ代表に復帰した。ここまで9得点を挙げ、リーグ得点ランキングの首位に立っている。UEFAネーションズリーグのグループステージ最終戦に臨むユルゲン・クロップ監督の24人のメンバーに選ばれたフュルクルクは、セルビアとオランダとの対戦を控え、代表でも力を発揮したいと意気込んでいる。

ドイツ代表で24試合に出場している同FWは、代表復帰によってクラブでの活躍が認められたと強く感じていることを明かした。

好調のフュルクルクは、2026年の代表戦日程を締めくくるドイツにとって、フィジカルを生かした強力な攻撃の起点となる。

クロップ監督の下でのプレーと、旧知の仲間との再会を喜ぶフュルクルク

代表合宿への復帰を振り返り、フュルクルクはユルゲン・クロップ監督の下で練習する機会をいかに大切にしているかを強調するとともに、顔ぶれの変わったチームに加わることについて語った。

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「戻ってこられてうれしい。積み重ねてきた努力と、クラブでのプレーが認められたということだ」とフュルクルクは記者団に語った。「再び代表チームの一員になり、ユルゲン・クロップ監督の下で練習する機会を得られて素晴らしいと思う」

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「なじみのある顔ぶれの多くと近況を話せたし、新しい仲間にもたくさん会った。チームの顔ぶれは以前と大きく違い、どれほど変わったかを実感する。自分らしくいられて、それを周囲が前向きに受け止めてくれるのがうれしい」

海外での苦労を振り返り、サッカーにおける居場所を見いだす

海外でのプレー中にコンディション維持に苦しんだ時期を乗り越えたフュルクルクは、深い家族的なつながりを感じるヴェルダー・ブレーメンへのスムーズな復帰が、キャリアを再び活気づけたと語った。

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「海外にいた間、ずっとつらかったわけではない。サッカーだけが人生のすべてではないし、あの経験にはとても感謝している」とフュルクルクは説明した。「最大の問題は、コンディションを維持するのに苦労したことだ。その間にサッカーのやり方を忘れたわけではない」

「ヴェルダー・ブレーメンは、サッカーにおける自分のホームだ。あそこではすぐに居心地の良さを感じる。歴史と伝統のあるクラブだ。初めて加入したのは14歳のときで、今スタッフを見渡しても、70％、80％、あるいは90％までが当時と同じ人たちだ」

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ベオグラード遠征を前に、戦術上の要求に適応

ドイツは金曜日にベオグラードでセルビアと対戦し、月曜日にはベルリンでオランダを迎える。フュルクルクは、クロップ監督が求める高強度の戦い方における自身の戦術的な役割を説明した。

「今の自分の役割はかなり違う。最近はブンデスリーガでボールに触れる機会が多く、ピッチ上のさまざまなエリアで必要とされている。代表では、よりゴールを決めることに専念する役割になるかもしれない」と話した。

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「セルビア戦での素晴らしいパフォーマンスを見た。選手たちがどれほどの強度と献身性を示したか、十分に評価されていないと思う。自分たちのプレーでは、さらに強度を高めたい」