「フットボールゾーン」今週のベストイレブン：エールディヴィジの複数主力選手が移籍金なしで移籍可能に

フレンド・ロテリー・エールディヴィジ第33節が終了。PSVはゴー・アヘッド・イーグルスを1-4で圧倒、フェイエノールトとAZはデ・クープで1-1の引き分け、アヤックスはホームでFCユトレヒトに1-2で敗れた。今節活躍した選手を紹介！

契約満了が迫るオランダ人3選手、マイク・ファン・デル・ホーン（33）、ボイ・ケンパー（26）、カイ・シエルハウス（28）が好パフォーマンスを示した。彼らを獲得するのはどのクラブだろうか？

注目選手

日曜のフェイエノールト対AZでは、34歳のボランチヨルディ・クラシーがリズムを支配し、トロイ・パロットへ絶妙アシストを記録。

37歳のイヴァン・ペリシッチはデヴェンターでPSVの一員として活躍。先制点をヘディングで奪い、存在感を示した。

VZ週間ベストイレブン：ヴァシリオス・バルカス（FCユトレヒト）、バート・ファン・ロイ（FCトゥウェンテ）、タイメン・ブロックザイル（FCフローニンゲン）、マイク・ファン・デル・ホーン（FCユトレヒト）、ボイ・ケンパー（NACブレダ）、 ヨルディ・クラシー（AZ）、ポール・ワナー（PSV）、トーマス・ファン・デン・ベルト（FCトゥエンテ）；タイリース・ノスリン（テルスター）、カイ・シエルハウス（フォルトゥナ・シッタルト）、イヴァン・ペリシッチ（PSV）。