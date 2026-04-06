フットボールゾーン「今週のベストイレブン」：PSVの王者、イスマエル・サイバリ

「VriendenLoterij エールディヴィジ」第29節が終了した。PSVが27度目のオランダリーグ優勝を果たした。アイントホーフェンでは盛大な祝賀ムードに包まれた一方、アムステルダムとロッテルダムではイースター期間中、かなり静かな雰囲気だった。今週末の活躍した選手たちを紹介しよう！

バート・ファン・ルーイは、今シーズンもまたVZ週間ベストイレブンの右サイドバックに選出された。このサイドバックは土曜の夜、ヨハン・クライフ・アレナで行われたFCトゥウェンテ対アヤックス戦（1-2）で、試合の勝者となった。チームメイトのラミズ・ゼルキも、故郷の地で輝かしい活躍を見せた。

注目選手

イスマエル・サイバリはPSVでの最後の数ヶ月を過ごしている。25歳のこのミッドフィールダーは、現在の好調ぶりからして、圧倒的な強さを誇る国内王者にとって手放せない存在となっている。モロッコ代表の彼は、リーグ戦25試合で既に14ゴール8アシストを記録しており、ワールドカップ期間中に市場価値をさらに高める可能性もある。

ワールドカップに向けてさらに注目を集める可能性があるのが、AZのストライカー、メックス・メールディンクだ。もしメンフィス・デパイがコンディション不足で離脱することになれば、彼のプロフィールから見て、彼は素晴らしい代役となりそうだ。フォルトゥナ・シッタルト戦（2-0で勝利）では、メールディンクが先制ゴールを決めた。

VZ今週のベストイレブン：ゴンサロ・クレタス（NECナイメーヘン）；バート・ファン・ルーイ（FCトゥウェンテ）、ニック・フェルシューレン（FCヴォレンダム）、ディース・ヤンセ（FCフローニンゲン）、アスケ・アデルガード（ゴー・アヘッド・イーグルス）； ヤコブ・ブレウム（ゴー・アヘッド・イーグルス）、ダルコ・ネヤスミッチ（NECナイメーヘン）、ラミズ・ゼルキ（FCトゥエンテ）、イスマエル・サイバリ（PSV）；メックス・メールディンク（AZアルクマール）、マクセンス・リベラ（SCヘーレンフェーン）。