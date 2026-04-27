「フットボールゾーン」今週のベストイレブン：アヤックス、フェイエノールト、PSVから選手が選出

フレンド・ロテリー・エールディヴィジ第31節が終了。伝統の上位3クラブはすべて勝利し、エンシェデでのトゥウェンテ対NECは1－1の引き分けだった。今節活躍した選手を紹介！

比較的楽な勝利を収めたアヤックス、フェイエノールト、PSVからユーリ・バース、ヨルダン・ボス、クーハイブ・ドリウエック、エスミル・バヤクタレヴィッチ、ミカ・ゴッツの5名が「VZ今週のベストイレブン」に選ばれた。特にゴッツは第31節のベストゴールを決めた。

注目選手

スパルタ・ロッテルダム戦（4-1勝利）で2得点を挙げ、シーズン得点を倍にしたフェルセン・ズイドのFWセミ・ファン・ドゥインも注目だ。

万全のコンディションにあるレナード・ハルテスは、エクセルシオールにとっては実力が余りにも高すぎるほどだ。残念ながら、フェイエノールトで育成されたこの23歳のミッドフィルダーは、怪我に非常に弱い。幸いなことに、彼はFCユトレヒト戦（5-0で勝利）で、クラリンゲンのミッドフィールドで再び輝きを見せた。同試合ではデレンシリ・サンチェス・フェルナンデスが主役をさらった。

VZ今週のベストイレブン：ゴンサロ・クレタズ（NECナイメーヘン）、カスパー・ウィデル（エクセルシオール）、ユーリ・バアス（アヤックス）、ヨルダン・ボス（フェイエノールト）、デレンシリ・サンチェス・フェルナンデス（エクセルシオール）、マーカス・リンデイ（ヘーレンフェーン）、レナード・ハルテス（エクセルシオール）、 クハイブ・ドリウエック（PSV）、エスミル・バヤクタレヴィッチ（PSV）、セム・ファン・ドゥイン（テルスター）、ミクス・ゴッツ（アヤックス）。