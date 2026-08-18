エジプト代表監督フサム・ハッサンをめぐる一件が、スペインのいくつかのメディアの関心を集めた。北部海岸（エジプト北部）のある場所で発生した乱闘の詳細が広く拡散し、報道によれば同監督は失神して病院に搬送されたとされ、この一件はエジプト国内外で大きな論争を巻き起こした。

スペイン紙「スポルト」は、この一件で最も注目すべき側面に焦点を当て、フサム・ハッサンがある場所での激しい乱闘の最中に失神したと伝えた。乱闘は2人の女性（彼の2人の妻）の間で起きたとされ、その場に居合わせた者たちが事態の収拾に乗り出したという。

同紙は、この一件がソーシャルメディアを通じて広く拡散し、とりわけエジプト代表監督が関わっていることから、瞬く間に人々の話題へと変わったことを強調した。

一方、「マルカ」紙はこの一件を異なる角度から取り上げ、フサム・ハッサンが有するスポーツ界での地位と、彼自身が当事者となった私的な出来事との対比に焦点を当てた。

同紙は、乱闘の場面が広く拡散し、その後、報道が同監督が失神して倒れ、医療処置を受けるために搬送されたと伝えたことを指摘した。

「カデナ・セール」は、より詳細な経緯を伝え、口論は激しい言葉の応酬から始まり、報道筋によればその後、身体的な衝突へと発展したと指摘した。このため警備員が乱闘の当事者たちを引き離すために介入し、その後、警察が現場に到着したという。

「カデナ・セール」はまた、フサム・ハッサンの健康状態についても言及し、同監督は乱闘の後の混乱状態の最中に意識を失い、その後医療施設に搬送されたと説明した。加えて、伝えられている報道によれば、同監督の健康状態は安定しており、懸念すべき点はないと指摘した。

スペインの報道は乱闘の詳細にとどまらず、この一件に伴う私的な余波にまで及んだ。一部の報道が、この出来事の後にフサム・ハッサンが最初の妻と別居したとされる情報を取り上げたことで、この件は一過性の出来事から、より広範な私的・メディア的側面を持つ危機へと変わっていった。

スペインのメディアの注意を引いた対比は、エジプトサッカー史における最も著名な名前の一つであり、エジプト代表監督であるフサム・ハッサンが、今回は試合結果や大会からかけ離れたところで、メディアの中心に立ったという点にある。拡散された私的な一件が、複数のスペインのスポーツ紙やスポーツチャンネルの関心を集める話題へと変わったのだ。