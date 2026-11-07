エジプトサッカー協会は、ホサム・ハッサンによる代表チームのテクニカル指揮の任務を終了し、後任としてアリ・マヘルをエジプト代表の新監督に任命することを発表した。これは、直近の動向を協議するための協会理事会の会合を経て決定されたものである。

エジプトサッカー協会は本日土曜日の公式声明で、理事会が契約条項に基づきホサム・ハッサンおよびそのテクニカル・運営スタッフに謝意を表すことを決定し、来たる時期においてアリ・マヘルにA代表の監督の任務を委ねることとしたと明言した。

協会は、ホサム・ハッサンがテクニカル指揮の責任を担っていた期間に注いだ尽力と貢献に対して評価を示し、今後の職業人生における絶え間ない幸運と成功を願った。

声明は、この交代の決定が、本日午前に始まり現在もなお続いている協会理事会の会合を踏まえ、過ぎた期間に起きたあらゆる状況や出来事、そしてそれに伴う代表チームの前向きなイメージと安定に対する悪影響を精査した上で下されたものであることを明らかにした。

協会は、アリ・マヘルが代表の指揮を正式に委ねられた後、来たる時期における補佐テクニカルスタッフの構成についての構想を提示したことに言及した。

協会は声明の結びで、代表チームの利益が最優先事項であることを強調し、重要な来たる時期において代表を支援し、その周囲に結集するようエジプトサッカーのファンおよびすべての支援者に改めて呼びかけ、ファンの野望の実現に向けた歩みを後押しすることを求めた。