エジプト代表のフサム・ハサン監督は、ワールドカップベスト16でアルゼンチンに2－3で敗れた試合について、試合前に選手たちが相手のスター選手を気にしないよう配慮したと明かした。

この試合ではエジプトのゴール取り消しや、アルゼンチン3点目前にPKが与えられなかったことなど、判定が物議を醸した。

メッシの名前は出さなかった」

ハッサン監督はテレビのインタビューでこう語った。「アルゼンチン戦前、私は選手たちに『メッシ』と言わず『10番』とだけ伝えた。名前が選手たちに畏怖を与えるのを避けたかったからだ。私は『相手の名前やユニフォームの色は気にせず、試合に集中せよ』と伝えたいのだ」。

選手たちに相手国を意識させず、試合そのものに集中させたかった。私は目の前のチームにこだわらないが、相手を尊重し、分析は欠かさない」と続けた。

エジプトがワールドカップでさらに進めると予想していた。

また、ここ数か月チームと取り組んできたことが好結果につながる手応えがあったと語った。

「我々はワールドカップで最終ラウンドまで進めると考えていた。チームとの連携は良好で、ピッチ上で明確なチームカラーを示していたからだ」と語った。

さらに「2年半前から、どの相手にも我々のアイデンティティと戦術を貫き、1人の選手に頼らず複数の選択肢を持てるよう取り組んできた」と語った。

「守備のためにプレーしたわけではない」…フサム・ハサンがアルゼンチン戦での哲学を明かす

厳しい試合だったアルゼンチン戦でも終盤に守備一辺倒にならなかった理由を説明し、常に勝利を目指すのが自分の哲学だと強調した。

彼は「私は勝利だけを考える。守備のためだけにプレーするつもりはない。ボールを離した瞬間、攻守の切り替えとチャンスを生かし、ゴールを決めることを考える」と語った。

2点リードしても3点目を狙う。どんな状況でも得点を狙い続ける」と語った。

審判への批判がチームに影響

また、一部の判定が選手たちの集中力を乱したと指摘しつつも、世界王者を相手に示した技術と精神力には満足していると語った。

「審判の判定で我々にどうにもできないことがあった。警告や逆ファウルでイライラが募り、選手にも影響した」と述べた。

最後にハサン監督は、アルゼンチンに敗れたことで大会での成果が消えるわけではないと強調。名前に怯まず世界強豪と渡り合えるチーム作りが目標だと語った。