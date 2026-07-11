フサム・ハッサン：「選手たちにメッシの名前を口にするのを禁じたが、それが理由ではない」

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、ワールドカップベスト16でアルゼンチンに2－3で敗れた試合について、試合前に選手たちが相手のスター選手に気を取られないよう配慮したと語った。

この試合ではエジプトのゴール取り消しや、アルゼンチン3点目前にPKが与えられなかったことなど、判定が物議を醸した。

メッシの名前は出さなかった」

ハッサン監督はテレビインタビューでこう語った。「アルゼンチン戦前、私は選手たちに『メッシ』とは言わず『10番』とだけ伝えた。その名前が選手たちに恐れを抱かせるかもしれないと思ったからだ。私は『相手の名前やユニフォームの色は気にせず、試合に集中せよ』と伝えたいのだ」。

選手たちに相手チームを意識させず、試合そのものに集中させたかった。私は目の前のチームにこだわらないが、相手を尊重し、分析は怠らない」と語った。

エジプトがワールドカップでさらに進めると予想していた。

また、ここ数か月チームと取り組んできたことが好結果につながると確信していた。

「我々はワールドカップで最終ラウンドまで進めると予想していた。チームとの連携が良く、ピッチ上で明確なチームカラーを持っていたからだ」と語った。

さらに「2年半前から、どの相手にも我々のアイデンティティと戦術を貫き、1人の選手に頼らず複数の選択肢を持てるよう取り組んできた」と語った。

「守備のためにプレーしたわけではない」…フサム・ハサンがアルゼンチン戦での哲学を明かす

厳しい試合だったアルゼンチン戦でも終盤に守備一辺倒にならなかった理由を説明し、常に勝利を目指すのが自分の哲学だと強調した。

彼は「私の頭には勝利しかない。守るためだけにプレーするつもりはない。ボールを離す瞬間でも、展開の変化やチャンスを生かし、得点を狙うべきだ」と語った。

2点リードしても3点目を狙う。どんな状況でも得点を狙い続ける」と語った。

審判への批判がチームに影響

エジプト代表監督は、一部の判定が選手たちの集中力を乱したと指摘しつつも、世界王者を相手に示したチーム技術と精神力には満足していると強調した。

「審判の判定で我々にはどうにもできないことがあった。警告や逆反則でイライラが募り、選手にも影響が出た」と語った。

最後にハサン監督は、アルゼンチンに敗れたことで大会での成果が消えるわけではないと強調。相手の名前を恐れず、強豪と渡り合えるチーム作りが目標だと語った。