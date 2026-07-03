フサム・ハッサンがワヒビとアル・ラクラーキと共に歴史的なトリオに加わった。

フサム・ハサン監督は、2026年W杯でエジプトをベスト16へ導き、個人として歴史的快挙を達成した。金曜日、米国ダラスでの試合は1-1で延長終了。PK戦を4-2で制し、オーストラリアを下した。

エジプトは13分、イマーム・アシュールのヘディングで先制。しかし55分、モハメド・ハニのオウンゴールでオーストラリアが同点とした。

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FIFAはワールドカップの日程変更を検討し、モロッコの気温にも疑問が。

フランス「stats foot」によると、ハサン監督はモロッコのワリード・アル・ラクラーキ、モハメド・ウェヒビに続き、W杯ノックアウトステージを突破したアフリカ人監督として史上3人目となった。

ルクラキは2022年大会でモロッコを4位に導き、ウェヒビ率いるモロッコは今大会でPK戦の末にオランダを下してベスト16進出した。

エジプトは、1990年のカメルーン、2002年のセネガル、2010年のガーナ、2022年と2026年のモロッコに続き、W杯でノックアウトステージ勝利を挙げたアフリカ5カ国目となった。

この勝利でエジプトは16強でアルゼンチン対カーボベルデの勝者と対戦する。



