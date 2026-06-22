エジプト代表のフサム・ハサン監督は、2026年ワールドカップでニュージーランドを3-1で下したことに喜びを示した。

この結果、エジプトはグループ7で勝ち点4とし、ベルギーとイランに2点差をつけて首位に立った。最下位ニュージーランドは勝ち点1。

ハッサン監督はbeIN SPORTSのインタビューで「今日の試合に足を運んでくれた観客に感謝している。まるでエジプトにいるようだった」と語った。

さらに「エジプト国民にも感謝したい。ニュージーランドに勝利し、彼らを喜ばせることができて、神に感謝する」と語った。

成功の要因を問われると、「まず神に感謝し、次に私たちの努力、そしてチームを信じてくれたエジプト国民だ」と語った。

また、スタッフと選手間に秩序と敬意をもたらしたイブラヒム・ハサン氏にも感謝すると語った。

ロイター通信によると、ハサン監督はハーフタイムに選手たちに「忠実なサポーターにふさわしい勝利を勝ち取る決意がないなら後半はピッチに戻るな」と語ったという。

その言葉は効き、1点ビハインドから逆転し3-1で勝った。

ファラオズの監督は「ハーフタイムに『勝利への決意が固く、ファンの応援に誇りを感じる者だけピッチに戻れ』と伝えた」と説明した。

さらに「エジプトサッカー界の皆さんに伝えたい。私たちは信頼を築き、強みを活かし、予選突破の過程を思い出す時間が必要だった。このチャンスを創り出した先人たちの努力も忘れてはならない」と語った。

「この世代には自らの手で未来を切り開いてほしい。国内リーグとアフリカサッカー界の発展も目指す」と語った。

流れを変えたのは、1得点1アシストを記録したモハメド・サラーだった。後半のエジプト代表は、活気と明確な攻撃で試合を支配した。

ハサン監督はさらに「サラーはピッチで全力で戦った。私は彼の才能に合ったポジションを与えた最初の監督かもしれない。彼ならもっとやれると確信している」と語った。