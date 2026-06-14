フサム・ハサン：夢を叶えた。モハメド・サラーにも同じ喜びを期待している。

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、2026年ワールドカップへの「ファラオズ」の出場について語った。また、代表チームを率いることは現役時代からの夢だと強調した。

エジプト代表は明日月曜日、ルミン・スタジアムでベルギー代表とグループ7初戦を戦う。

グループ7にはエジプト、ベルギー、イラン、ニュージーランドが属し、2つの次ラウンド進出枠を争う展開が予想される。

ハサンはFIFAのYouTubeチャンネルで「サッカーは幼少期から現在までの人生そのものだ。長期にわたり代表キャプテンとしてプレーできたことは大きな誇りだ」と語った。

さらに彼はこう付け加えた。「現役引退前、私はいつも自分がエジプト代表の監督になっている姿を想像していました。それは私にとって大きな夢でした。なぜなら、私はサッカー以外のことは何も考えていないからです。選手としても監督としても、ワールドカップに出場することは、非常に素晴らしいことだからです」。

エジプトは世界的により大きな地位に値する

また、「エジプト代表は世界舞台で相応の地位を確立すべきだ。1990年のワールドカップでは良いパフォーマンスを見せたが、2026年大会ではさらに良い結果を残したい」と語った。

また、選手として1990年にエジプトをW杯に導いた世代の一員だったこと、そして今回監督として再びW杯の舞台に立てたことを誇りに思うと語った。

「1990年の選手として出場したときも、2026年の監督として参加する今も、母国を代表できることを光栄に思う。私たちはエジプトサッカーの歴史を築いた世代の一員であり、あの大会でさらに高い成果を挙げたかった」と語った。

「サラーには私の得点記録を突破してほしい」

また、サラーがエジプト代表に不可欠な存在であり、世界屈指のスターだと称えた。

「モハメド・サラーは多くの記録を塗り替え、世界最高の選手の一人だ。私の得点記録を超えてほしい」と語った。

「最も大切なのは勝利だ。サラーには他のことに気を取られず、代表の勝利につながる多くの得点を挙げてほしい。それがチームのためにもなり、私個人としても大きな喜びだ」と語った。

勝利とファンの喜びが最優先だ。

さらに「勝利と結果、そしてサラーの得点は代表監督として私にとって極めて重要だ。何よりも、ワールドカップでエジプトファンの期待に応えることが大切だ。サッカーはエジプト人にとって単なるゲームではなく、日常生活の一部だからだ」と語った。

ハサンは、エジプト代表キャプテンの経験値も強調し、大会期間中にチームがピッチでサラーの能力と経験を必要としていると断言した。

サッカーはエジプト社会で特別な地位を占め、文化の一部であるとも語った。その人気ゆえ、代表には大きな責任が課せられる。

最後に彼は、祖国を愛するエジプト人サポーターの支援を信じ、2026年ワールドカップでファラオズが期待に応える結果を残すと語った。