フサム・ハサン、モハメド・サラーをめぐりスロットを批判

英紙「ミラー」は、2026年W杯ニュージーランド戦後にエジプト代表のフサム・ハサン監督がモハメド・サラーについて語った発言を、リヴァプールの元監督アーネ・スロット氏（オランダ）への間接的な批判と解釈した。

サラーは1得点1アシストを記録し、エジプト代表を3-1でのニュージーランド戦歴史的勝利に導いた。

試合後、フサム・ハサン監督はエジプト代表の主将を称え、スタッフは彼の能力を最大限に引き出す起用法に成功したと強調した。

ファラオズの監督は「サラーはピッチで全力でプレーした。誰もが知るべきだ。おそらく私は、彼の脅威や潜在能力、真の実力に見合ったポジションを与えた最初の監督だろう」と語った。

さらに「彼とは多くの点を改善してきた。今後さらに活躍すると確信している」と語った。

英紙『ミラー』は、これらの発言が、サラーのキャリアで彼を指導した監督、特にリヴァプール最終シーズンに緊張関係にあったスロット氏への間接的批判だと報じた。

同紙は、サラーが昨季スロット監督と対立し、契約満了でリヴァプールを去る意向を示したことがクラブ内で物議を醸したと指摘した。

さらに同紙は、リバプールでの最終シーズンに苦境にあったサラーが、ワールドカップではエジプト代表として活躍し、ハサンが彼を称賛するとともに、ピッチで最高のパフォーマンスを発揮させるには自由とスペースを与えることが重要だと強調したとも伝えた。

ファラオズの主将はニュージーランド戦で1得点1アシストを記録し、チームをグループ首位に導き、ベスト32進出に大きく近づけた。また、ワールドカップ通算3得点をマークし、アラブ人選手としての大会最多得点記録に並んだ。