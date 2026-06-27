フサム・ハサン：サラーは負傷しているが、オーストラリア戦の欠場は心配していない。

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、ワールドカップ32強戦でオーストラリアと対戦するにあたり、主力選手の欠場について懸念していないと述べた。

ハッサン監督は「beIN SPORTS」のインタビューでこう語った。「ワールドカップでエジプト代表として戦えたことを誇りに思う。エジプト国民、アラブ諸国、アフリカの皆さんに感謝する。世界中のエジプト人ファン、そして夜更かしして応援してくれた国内のサポーターにも感謝を伝えたい。」

さらに「勝ち上がれて神に感謝する。得失点差で首位になる寸前だった」と語った。

負傷でファトゥーハが欠場しなければ試合を支配できたが、エジプト代表が次のラウンドに進み、サポーターやアラブ諸国を喜ばせたことは大きな成果だ」と続けた。

負傷者やラシーンの出場停止はあっても、26人の選手で最善を尽くす」と語った。

サラーの負傷については「検査をしないと程度は分からない。本人が違和感を感じたため交代させた。彼の状態とファトゥーフの状況を把握し、ファティが次戦に間に合うことを願っている」と説明した。

続けて「それでも代表には“怪物”が揃っており、期待に応える。欠場者も心配していない。前向きでいてほしい。私は恐れず、ファラオズの全選手を信頼している」と語った。

最後にこう結んだ。「負傷者が続いてもスペインやサウジアラビアと戦ったし、W杯予選でも同じだった。代表の状態は心配ない。欠場者を恐れるなら、エジプトの監督は務まらない」。

エジプト代表はグループステージ第3節でイランと1－1で引き分け、2026年W杯ベスト32進出を決めた。

5分、モハメド・サラーのシュートがイランDFに当たり、GKが弾いたボールがマフムード・サバーの足元に。彼が力強く蹴り込み、イランGKの股下を抜けてネットに突き刺さった。

9分にはDFモハメド・アブド・アル＝ムナームのパスミスからFWメフディ・タルミにファールし、PKを宣告された。

エジプト代表GKムスタファ・シューベイルはこれをセーブした。

イランはペナルティエリア内のミラド・モハンマディが強烈なシュートを放ち、シュービールが弾いたボールをラミン・ラザイアンが押し込み同点とした。