エジプト代表のフサム・ハサン監督は、ワールドカップ32強戦でオーストラリアと対戦するにあたり、主力選手が欠場しても懸念はないと述べた。

ハッサン監督は「beIN SPORTS」のインタビューでこう語った。「ワールドカップで彼らを代表していることから、エジプト国民、アラブ諸国、そしてアフリカの人々に祝福を送りたい。また、世界中のエジプト人ファン、そして試合を観戦するために夜更かしをしてくれたエジプト国内のサポーターにも、特に祝福を贈りたい」。

さらに「勝ち上がれて神に感謝する。得失点差で首位になる寸前だった」と語った。

負傷でファトゥーハが欠場しなければ試合を支配できたが、エジプト代表が次のラウンドに進み、サポーターやアラブ諸国を喜ばせたことは大きな成果だ」と続けた。

次の試合では負傷者やラシーンの出場停止があるが、対策を講じて全力を尽くす。6人が欠けても、26人の選手全員が準備できている」と語った。

サラーの負傷については「検査をしないと程度は分からない。本人が違和感を感じたので交代させた。彼の状態とファトゥーフの状況を把握し、ファティが次戦に間に合うことを願っている」と説明した。

続けて「代表には“怪物”が揃っており、期待に応える。欠場者も心配していない。前向きでいてほしい。私は恐れず、ファラオズの全選手を信頼している」と語った。

最後にこう結んだ。「負傷者が続いても、スペインやサウジアラビアと戦ったし、W杯予選でも同じだった。代表の状態は心配ない。欠場者を恐れるなら、エジプトの監督は務まらない」。

エジプト代表はグループステージ第3節でイランと1－1で引き分け、2026年W杯ベスト32進出を決めた。

5分、モハメド・サラーのシュートがディフェンスに当たり、GKが弾いたボールをマフムード・サバーが押し込み先制。

9分にはDFモハメド・アブド・アル＝ムナームのパスミスが原因で、FWメフディ・タルミにPKを献上した。

エジプト代表GKムスタファ・シューベイルはこれをセーブした。

イランはペナルティエリア内のミラド・モハンマディが強烈なシュートを放ち、シュービールが弾いたボールをラミン・ラザイアンが押し込んで同点とした。