エジプト代表のフサム・ハッサン監督は、ワールドカップ第7組第3節のイラン戦を前に、選手たちが万全を期していると強調し、招集メンバー全員への強い信頼を表明した。

イラン戦の前日会見では「グループステージの難しさは最初から分かっていた。どのチームも勝ちたいが、我々は一歩ずつ進んでいる。最初の2試合に集中し、今はアジアの強豪イランに集中している。 どの相手も尊重し、明日の試合へ万全を期している。幸運を祈る」と語った。

さらに「ハムディ・ファティとフサム・アブド・アルマジッドは負傷で出場できないが、ほかは全員プレー可能だ。26人全員を信頼している。選出した時点で全員が主力であり、違いは経験だけだ」と語った。

最年少のハムザ・アブド・アル＝カリームも投入時に準備万端だった。交代やイエローカードも考慮している」と続けた。

「エジプト代表への敬意を高めるため、高いレベルでプレーしたい。私は勝利しか望んでいない。計算や次の相手は気にせず、勝利だけに集中している。W杯に出場したチームは皆強く、サッカーは進化している。だからどの代表も尊重している」と語った。

「アフリカ代表でも25～26人のプロが揃っている。W杯に弱いチームなどいない。次のラウンドに進み、さらにパフォーマンスを高めることが目標だ」と結んだ。

選手たちはプロであり、暑さや雨などあらゆる状況に対応してきた」と続けた。

エジプト対イラン戦で話題になったLGBTQ+の祝賀行事については、「我々はサッカーに集中し、ピッチでは試合のことだけを考える」と語った。

さらに「代表には成功と成長に必要な要素がすべてある。イブラヒム・ハサン氏をはじめ、技術、運営、医療スタッフまで規律と一貫した体制が整っているからだ。彼らの役割は私の役割と同様に極めて重要で、体制が整わなければ失敗する」と語った。

「私とイブラヒムは幸運だ。キャリア初期からプレッシャーにさらされてきたが、神とサポーターの支えで高い地位にたどり着いた。精神力は重要だが、戦略や体制と同じで一部に過ぎない」

最後にこう結んだ。「モハメド・サラーは賢い選手で、代表で誰とプレーしているかを理解している。エジプトのためになる相互利益がある。今回彼に与えた役割はより自由だが、それは偶然ではない。我々はチームとして集団でプレーしている」。