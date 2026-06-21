エジプト代表のフサム・ハサン監督は、本日月曜日にBCプレイススタジアムで行われる2026年ワールドカップ・グループ7第2節のニュージーランド戦に臨む先発メンバーを発表した。

両チームとも初戦は引き分け、勝ち点1止まりだったため、今大会初勝利を目指している。

初戦ではエジプトがベルギーと1－1、ニュージーランドがイランと2－2で引き分けた。

ベルギー戦と同じ布陣で臨み、モハメド・サラーとオマル・マルムシュが攻撃を牽引する。

以下、ニュージーランド戦のエジプト代表スタメン。

GK：ムスタファ・シューベイル

DF：モハメド・ハニ、ハムディ・ファティ、ヤセル・イブラヒム、アフメド・ファトゥー。

- 中盤：ムスタファ「ジコ」、マルワン・アッティア、ムハンマド・ラシーン、イマーム・アシュール。

フォワード：モハメド・サラー、オマル・マルムシュ

控えはエル・シュナウィ、スレイマン、アラ、ハフェズ、アル＝ムナーム、ラビア、アル＝マジード、エマド、サベル、ハサン（トレジエ）、ジゾ、アデル、ハサン、アル＝カリーム。

一方、ニュージーランド代表のダレン・バジリー監督は第1節イラン戦から先発メンバーに変更を加えなかった。

ニュージーランドの先発は以下の通り：

GK：マックス・クロコンブ

DF：ティム・ベイン、マイケル・ボクサル、フィン・ソーマン、リベラート・カカシ。

- 中盤：ジョー・ベル、マルコ・スタミニッチ、サルプリット・シン。

FW：イーライ・ジャスト、クリス・ウッド、カルーム・マカワット。