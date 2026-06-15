フサム・ハサンが激怒：「PKを得るべきだった。相手がベルギーなら、審判はPKを認めていた」

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、ベルギー戦の審判判定に怒りを示した。2026年W杯開幕戦は1－1の引き分けに終わったが、ハサン監督は「明らかなPK」が与えられていれば勝てたと主張した。

試合後、BN Sportsのインタビューに応じたハサン監督は「エジプトは先制し、強豪相手に決定機も作った。勝てるはずだった」と語った。

ハッサン監督は「明らかなPKが認められず、VARも確認されなかった。ベルギーなら認められていたはずだ」と語った。

また、長期にわたる選手たちのパフォーマンスに満足しており、強豪との試合を続けたことがこの結果につながったと語った。

「エジプト代表の選手たちと働けることを誇りに思う。W杯前に強豪と戦う決断が、今の結果につながっている」と語った。

また、過去2年間の成長を強調し、現在はベスト16進出に集中すると語った。

最後に彼は「私たちはエジプトだ。勝てなくてもこの2年で成長し、異なるサッカーを見せている。最も重要なのは決勝トーナメント進出と予選突破だ」と語った。

この引き分けでエジプト代表は大会初勝ち点を挙げ、ベルギーとグループ首位タイに立った。ファラオの軍はW杯初勝利へ前進する。

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