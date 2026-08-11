ウルグアイ代表の新指揮官ディエゴ・フォルランは、ベテランFWルイス・スアレスを再び「セレステ」に招集する用意があることを明らかにした。この動きは、アメリカ、メキシコ、カナダで共催された2026年ワールドカップから物議を醸す形で外されていた同代表FWの、鮮烈な復帰につながる可能性がある。

フォルランは、アルゼンチン人のマルセロ・ビエルサの後任としてウルグアイ代表監督に就任する会見の場でこう語った。「彼のことは高く評価している。もし我々とプレーできるのなら、なぜダメなことがあるだろうか。彼の能力を疑える者など誰もいない」

スアレスは、直近の大会でビエルサの決定により代表メンバーから外れていた。ビエルサはグループリーグ敗退という衝撃的な失敗の後にチームを去っており、それはウルグアイのサッカーファンにとって予期せぬ衝撃だった。

フォルランはこう付け加えた。「我々にはゴールを決められる選手が数多くいる。問題はゴールを決めることではなく、それが私の悩みでもない。攻撃面で優れた選手を擁している」。これはスアレスの復帰が攻撃の穴を埋めるためというよりも、チームへの質的な補強となるであろうことを示すものだった。

新たな任務で代表に何をもたらせるかについて、フォルランはこう強調した。「私は自分が積み重ねてきた経験を伝えられると確信している。監督業はとても楽しんでいる仕事だ」。そして、代表選手として長年培ってきた経験が、現世代を率いるうえで重要な財産になると語った。

新監督は代表チームでの二つの計画についても明かし、こう述べた。「20歳以下の代表については、彼らを育成するのが好きだ。トップチームについては、3月に試合があり、彼らを指導し、私の豊富な経験を授けられることを光栄に思う」。これは、彼の任務がウルグアイ代表の近い将来と遠い将来の双方を築くことを含むものであることを示していた。