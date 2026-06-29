ウルグアイ出身のレジェンド、ディエゴ・フォルランは、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドのプレースタイルを痛烈に批判した。フォルランは、ロナウドがセンターフォワードに固定され「チームに悪影響」を与え、攻撃チャンスを制限していると指摘した。

メディアを通じて広く報じられた戦術分析の中で、フォルランは次のように述べた。「問題は、クリスティアーノが固定されたセンターフォワードとしてプレーし、ゴール付近に留まってボールを待っていることだ。彼はもはやボールを探しに動き回らなくなった。その結果、ポルトガル代表全体の動きが制限されてしまう」。

最多得点記録保持者はさらにこう続けた。「彼は『ゴール近くにとどまって得点を』と考えているが、それがチームを損なっている。DFが彼に張り付き、1人がマークし、もう1人がスペースをカバーする。その結果、裏へ抜ける選手がいない」。

フォルランは、ロナウドの動かないプレーがチームメイトのスペースを閉ざしていると強調し、「彼がサイドに少し動けば、他の選手が入るスペースが生まれる。だが彼は中央に固定され、攻撃が一方通行になっている」と説明した。

さらに「すべての攻撃が一点に集まり、狭い漏斗のようだ。ポルトガルはチャンスを活かせない」と例えた。

フォルランは「問題なのはクリスティアーノ本人ではなく、彼が中央に留まりすぎる点だ。もっと動いてスペースを作る必要がある」と付け加えた。これは、ポルトガルの「ドン」がチームプレーの要求に適応する必要性を示唆するものだ。

この発言は、ポルトガルが2026年W杯で戦術課題に直面している最中に出た。マルティネス監督は、ロナウドの得点力を生かしつつ、他のFWのためにスペースを作るバランスを探している。