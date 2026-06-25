ポルトガル代表元監督のアントニオ・ホセ・フォルハ氏は、サウジアラビア・アル・ナセルでプレーするキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドが、現在開催中の2026年ワールドカップを含む重要な試合で依然として結果を左右できると強調した。

フォルハ氏はサウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」の取材に「ロナウドは依然として大舞台で決定力を発揮できる。経験、リーダーシップ、競争心はポルトガル代表にとって貴重だ」と語った。

また「彼はペナルティエリア内で依然として脅威であり、その影響力は得点を挙げることにとどまらない。こうした資質を持つ選手は、プレッシャーがかかる状況で最高のパフォーマンスを発揮する」と続けた。

1990年代のポルトガル代表の一人であるフォルハは、グループステージでの自国代表のパフォーマンスについて次のように語った。 「ポルトガルはコンゴ民主共和国との開幕戦を1－1で引き分け、その後ウズベキスタンに5－0で大勝するなど、力とパフォーマンスの両面で前向きな反応を示した」

ウズベキスタン戦では、ポルトガルは高い質とバランス、支配力を示した。この結果は自信につながるが、最も重要なのは成長を続けることだ」と語った。

グループステージ最終戦のコロンビア戦については「激しい接戦になるだろう。コロンビアは素早い攻守の切り替えが武器なので、ポルトガル選手はボール保持を慎重に管理し、危険なエリアでミスを避ける必要がある」と指摘した。 ライン間のスペースをコントロールすることが重要だ。このレベルでは、細部が勝敗を分ける」

さらに、トーナメントでの成功には継続性とバランスが重要だと語り、攻撃と守備のバランスを保つ必要性を強調した。

最後に彼はこう結んだ。「ペナルティエリアでの決定力、戦術適応力、一発勝負でのメンタル管理が不可欠だ。成功するチームは、明確なアイデンティティと現実的な対応力を併せ持つ。」