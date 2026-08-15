フォルトゥナ・シッタートが土曜日、今季エールディビジ初勝利を挙げた。フィリップ・ブライタインとレクインシオ・ゼーファイクの序盤のゴール、そして何よりマタイス・ブランデルホルストの幾度もの素晴らしいセーブにより、SCカンブールを3-1で下した。レーワルデンのチームは先週のエクセルシオール戦（0-4）より良い出来を見せたものの、初勝ち点は依然としてお預けとなった。フォルトゥナはこの勝利と、先週のPSV戦での2-2により、素晴らしいスタートを切っている。

フォルトゥナは立ち上がりから主導権を握り、それがすぐに実を結んだ。オーレ・ロメニーの強烈なシュートは、カンブールのGKタイス・ヤンセンが見事に防いだが、CKは与えてしまう。そのCKから、ダニー・バイス監督率いるチームが先制した。モハメド・イハッターレンのボールにブライタインが頭で合わせ、きっちり決めた。1-0。

カンブールはなかなか形を作れず、しかも数少ない序盤の攻撃の一つで、リムブルフの“フラーイ包丁”に直接かかってしまった。ヤスパー・ダールハウスが鋭い縦パスをゼーファイクに送り、トラップ後の彼にはロメニーを使う選択肢もあった。だがFWは自らのフィニッシュを選び、ルーカス・イェッテンとイスマエル・バウフにも苦しめられることなく、ファーサイドへ強烈に蹴り込んだ。2-0。

流れに反して、カンブールは21分に完全に試合へ戻った。ラフィク・エル・アルグイウイがニッキー・スーレンとワンツーを見せ、走り込む形でリターンを受ける。ウイングアタッカーはその後、シーベ・ウィリン、ジャスティン・ハブナー、そしてダールハウスまでかわし、最後は見事な個人技をブランデルホルストの至近距離での失点という形で完結させた。2-1。

フォルトゥナは1点差に詰め寄られた後、プレーすることを忘れたかのようになり、それがカンブールにますます希望を与えた。ブランデルホルストは、FWサミ・ブホウダネのヘディングをクロスバーとポストの角からかき出す、見事なセーブを見せなければならなかった。その直後にはイェッテンにも好機が訪れたが、彼のシュートは辛うじてブロックされた。

後半に入ってもカンブールの上昇気流は続き、前へ出てチャンスを作った。イリェス・ハマシュの見事な準備から、スーレンがシュートを放つ場面もあったが、そこでもブランデルホルストが立ちはだかった。今度は拳で防いだ。さらにその後もGKは、バウフの至近距離からのシュートに対して猫のような反応で再びセーブを見せた。

カンブールはさらに攻撃的に出るようになり、ヨハン・プラット監督と、そのスタッフ陣に前へ前へと促された。その中にはクラブのレジェンドであり、現在アシスタントを務めるヘンク・デ・ヨングも含まれている。アディショナルタイムには、よりによってブランデルホルストがPKを取られてもおかしくない場面を免れた。出遅れてニコラス・ビンダーに接触したものの、この殊勲者はおとがめなしで済んだ。

それどころか、アディショナルタイム深くにフォルトゥナが再び2点差に広げた。主将イヴォ・ピントが途中出場の'T Zandへ鋭いクロスを送り、その'T Zandは絶妙のタイミングでペナルティーエリアへ走り込み、さらにインサイドできっちり流し込んだ。こうしてフォルトゥナは、神経をすり減らす終盤を経て、ようやく安堵の息をつくことができた。3-1。



