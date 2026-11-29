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フォルトゥナ・シッタートが、エールディヴィジで9月12日以来の黒星を喫した。ダニー・バイス監督率いるチームはホームで長く勝利を手にするかに見えたが、終盤にSCヘーレンフェーンが立て続けに2得点を奪い、1-2で敗れた。

展開の重い前半はヘーレンフェーンがボールを支配したものの、決定的なチャンスはなかなか生まれなかった。先制に最も近づいたのはリンゴ・メールフェルトだったが、ルーク・コープマンスが素早く反応して防いだ。

一方、ボール保持率で劣るフォルトゥナもいくつかのチャンスを作った。素早い攻守の切り替えからクリストファー・ペテルソンがシュートを放ったが、ベルント・クラーフェルブールに防がれる。また、モハメド・イハッターレンのCKにロドリゴ・グートが頭で合わせたものの、わずかに枠を越えた。

こうしてシッタートでの前半は無得点に終わったが、後半開始から間もなくスコアが動く。シャイロ・ト・ザントのCKをジャスティン・ヒュブナーが力強いヘディングで決め、ホームチームが1-0とした。

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先制したフォルトゥナは、さらに守備に重きを置くようになった。バイス監督のチームは相手に与えるスペースを極力狭め、ヘーレンフェーンを苦しめた。

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チャンスは少なく、ヘーレンフェーンは得た機会も生かせない。マクサンス・リベラの強烈なシュートはコープマンスに弾かれてクロスバーをたたき、ゴール前の混戦からも得点は生まれなかった。

80分を過ぎ、ディラン・フェンテがようやく同点弾を決めたかに思われた。しかし、主審のヤニック・ファン・デル・ラーンはロベルト・ウルドリキスのファウルを取っていた。高く上げた足が相手選手の顔に当たりかけたため、ゴールは認められなかった。

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それでもヘーレンフェーンは猛攻に転じ、立て続けにチャンスを作る。フェンテには2度の絶好機が訪れたが、シュートの精度を欠いた。それでも同点ゴールは生まれる。ウルドリキスが触れたボールがグートを経由してネットに収まり、1-1とした。

アウェー席では、駆けつけたヘーレンフェーンのサポーターが勝ち点1を喜んだ。だが、その1分後にはさらに大きな歓喜が待っていた。ペナルティーエリア内の大混戦からルカ・オイエンの足元にボールが渡り、アディショナルタイムに1-2とする。勝ち点を持ち帰ったヘーレンフェーンは6連勝を飾り、エールディヴィジの上位に食い込んだ。