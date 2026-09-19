フォルトゥナ・シッタートは土曜夜、今季のフレンドンロテライ・エールディビジで早くも4勝目を挙げた。ダニー・バイス監督率いるチームはヴィレムIIに競り勝ち、フィリップ・ブライタインのゴールで0-1とした。

ティルブルフでのキックオフ時、最も目立った不在者はレクインシオ・ゼーファイクだった。21歳のFWは控えに回ることになり、ダニー・バイス監督は前線でオレ・ロメニーとアントニー・デスコッテを選んだ。

試合序盤、フォルトゥナはPKを得るかに見えた。イヴォ・ピントがネイサン・チュエーアオンとの競り合いの後に倒れ、デニス・ヒフラー主審はVARによってモニター確認を求められた。しかし映像を確認した後も、主審は当初の判定を維持。PKは与えられなかった。

その直後、今度はピッチ反対側のペナルティーエリアで騒然となった。エセル・ギュルビュズが絶妙なパスを送り、チームメートのデフィン・ハーンをマタイス・ブランデルホルストと1対1の形に持ち込んだが、フォルトゥナのGKが好守を見せた。

前半の残り時間はフォルトゥナが優勢だった。特にモハメド・イハターレンが、主にクロスで脅威を与えたが、前半のうちに得点は生まれなかった。

後半に入ると、フォルトゥナはブライタインのシュート（マクシム・ドラングエがセーブ）や、すでに途中出場していたゼーファイクのシュート（枠外）でチャンスを作った。ヴィレムIIではウリエル・ファン・アールストのシュートが、ブランデルホルストにゴール脇へはじき出された。

ゼーファイクは一度ネットを揺らしたものの、その前にファウルがあったとして得点は取り消しとなった。それでも、試合終了10分前にアウェーのフォルトゥナにようやく歓喜が訪れる。イハターレンのクロスにゼーファイクが頭で合わせ、ドラングエがいったんは防いだが、こぼれ球をブライタインが押し込み、ついに0-1とした。

スコアはそのまま動かず。フォルトゥナはこの勝利でエールディビジ6位に浮上した。ヴィレムIIは勝ち点2のまま最下位に沈んでいる。