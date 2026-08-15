フォルトゥナ・シッタートが土曜日、今季エールディビジ初勝利を挙げた。フィリップ・ブリッテインとレクインシオ・ゼーファイクの早い時間帯のゴール、そして何よりマッタイス・ブランデルホルストの数々の素晴らしいセーブにより、SCカンブールを3-1で下した。レーウワルデンのチームは先週のエクセルシオール戦（0-4）より良い内容を見せたが、初勝ち点はなおお預けとなった。フォルトゥナはこの勝利と、先週のPSV戦での2-2により、素晴らしいスタートを切っている。

フォルトゥナは立ち上がりから主導権を握り、それはすぐに結果として表れた。オレ・ロメニーの強烈なシュートはカンブールGKタイス・ヤンセンが見事に防いだが、コーナーキックは与えてしまった。その流れから、ダニー・ブイス監督率いるチームが先制に成功した。モハメド・イハターレンのボールにブリッテインが頭で合わせ、きっちり決めて1-0とした。

カンブールはなかなか形を作れず、さらに数少ない序盤の攻撃の一つで、リムブルフ名物のフラーイ用ナイフのような鋭い一撃を食らった。ヤスパー・ダールハウスがゼーファイクへ鋭い縦パスを通し、トラップ後のゼーファイクにはロメニーを使う選択肢もあった。だがFWは自らのフィニッシュを選び、ルーカス・イェッテンとイスマエル・バウフの対応にも動じず、ファーサイドへ強烈に突き刺した。2-0となった。

流れに反して、カンブールは21分に完全に試合へ戻った。ラフィク・エル・アルグイウイがニッキー・スーレンとワンツーを交わし、走り込む形でリターンを受けた。するとこのウインガーはシーベ・ウィリン、ジャスティン・フブナー、さらにダールハウスまでかわし、最後は見事な個人技をブランデルホルストの至近距離からの失点で締めくくった。2-1。

フォルトゥナは1点差に詰め寄られた後、サッカーをすることを忘れてしまい、それがカンブールにますます希望を与えた。ブランデルホルストは、FWサミ・ブーハウダネのヘディングシュートをクロスバーとポストの角からかき出す、見事なセーブを披露しなければならなかった。その少し後にはイェッテンにも好機が訪れたが、彼のシュートも間一髪でブロックされた。

後半に入ってもカンブールは上向きの流れを維持し、前に出てチャンスを作った。イリェス・アマシュの素晴らしいお膳立てからスーレンがシュートに持ち込んだ場面では、再びブランデルホルストが立ちはだかった。今度は拳で防いだ。さらにその直後にも、至近距離からのバウフのシュートに対して、GKはまたしても猫のような反応でセーブした。

カンブールはますます攻撃的にプレーし、ヨハン・プラット監督と、そのスタッフ陣に前へと促されていた。その中にはクラブのレジェンドで現アシスタントのヘンク・デ・ヨングも含まれている。アディショナルタイムには、よりによってブランデルホルストがPKを取られずに済んだ。出遅れてニコラス・ビンダーに接触したものの、この殊勲者はおとがめなしだった。

それどころか、アディショナルタイム深くにフォルトゥナがリードを2点に広げた。主将イボ・ピントの鋭いクロスに、途中出場のト・ザントが絶妙のタイミングでボックス内へ飛び込み、さらにインサイドで冷静に流し込んだ。こうしてフォルトゥナは、神経をすり減らす終盤を経て、ようやく安堵の息をつくことができた。3-1だった。



