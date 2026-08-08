フォルトゥナ・シッタート戦に臨むPSVの先発メンバーは、AZに0-4で完敗したヨハン・クライフ・スハールから実に5人を変更している。ペーター・ボス監督は、休暇から戻ったばかりの3選手を先発起用。さらに、重い膝の負傷から復帰したルベン・ファン・ボメルもスタメンに名を連ねた。ボス監督は交代枠を見据えつつ、一定のリスクを取っていることを認めている。

ファン・ボメルに加え、ワールドカップ参加組のイバン・ペリシッチ、リカルド・ペピ、ポール・ヴァナーの3人も先発入りしており、90分間プレーできない可能性がある。 ESPNの記者ワウテル・バウマンも、ボス監督がどの程度のリスクを負っているのか疑問を投げかけた。すると指揮官は「今は5人交代できるのが利点だ」と応じた。

「だから、こちらとしては安全な側にいる。もちろん、そうしたことは事前に考慮するものだ。君の言う通り、あの選手たちは合流が遅れていて、おそらく90分間はプレーしないだろう。ただ、それは試合次第でもある」と、ボス監督は含みを持たせる。「試合の強度次第だ」

ボス監督は、ファン・ボメル、ペピ、ペリシッチ、ヴァナーを少なくとも「メッセージを発するため」に起用しているわけではないという。「いや、メッセージはロッカールームやミーティングで伝えるものだ。先発メンバーで示す必要はない。この試合に勝つ可能性が最も高いのは、この選手たちだと考えている」とボス監督は語った。

この指揮官は過去3年間でPSVをリーグ優勝へ導いており、自身のスカッドに絶対的な信頼を寄せている。「私はほとんどの選手たちと2年か3年一緒にやってきたし、とてもいいグループだ。彼らはそれを私に示す必要はなく、自分たち自身とファンに示せばいい」

「この1週間も、そうやってトレーニングしてきた。内容は良く、鋭さもあった。もちろん、それが保証になるわけではないが、見てみよう。長い目で見れば、この充実したトレーニング週間は私たちの助けになる。だから、今夜の結果だけを見ているわけではない」

「長期的に結果を出すには、強度の高い、いいトレーニングをしなければならない」とボス監督は述べ、最後にクハイブ・ドリウエシュにも言及した。FWはメンバー外となっているが、それは本人によれば具体的な移籍問題とは無関係だという。「今日メンバーに入るには、わずかにコンディションが足りていないだけだ」

PSV先発メンバー：コヴァール；マウロ・ジュニオール、オビスポ、フラミンゴ、フェルナンデス；ヴァナー、ティル、マイナンス；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。